出櫃男星情人節死會！PO玫瑰蠟燭浪漫被求愛照放閃

去年公開出櫃的寇頓海恩斯（左），在情人節當天放出與新男友的閃照，正式公開2人的戀情。（合成圖，翻攝自寇頓海恩斯、傑夫李譚Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在去年正式宣告出櫃的28歲美國男星寇頓海恩斯（Colton Haynes），因演出電視劇《少狼》（Teen Wolf）及《綠箭俠》（Arrow）成為青少年偶像，因此他的勇敢出櫃行為也成為不少LGBT的榜樣，去年甚至還曾獲得美國最大的LGBT民事權利倡導團體「人權戰線」（Human Rights Campaign）的「能見度獎」。而在西洋情人節當天，寇頓海恩斯就公開了一張他被男友在屋頂上浪漫求愛的照片，正式宣告死會，閃瞎一票粉絲與網友。

寇頓海恩斯在去年5月公開出櫃後，鼓勵了不少LGBT族群的青少年，讓他獲得「人權戰線」組織所頒發的「能見度獎」。（翻攝自人權戰線臉書）

寇頓海恩斯去年出櫃時，才剛與一位男子結束長達6年的戀情，整個人幾乎陷入痛苦崩潰的情緒中，幸好他已經慢慢走出來，最近與比佛利山莊內四季飯店的花店老闆傑夫李譚（Jeff Leatham）開始交往，不過一直到情人節當天，他才大方公開這段新戀情。

寇頓海恩斯的花店老闆傑夫李譚（左）最近的客人甚至包括了葛萊美獎上的愛黛兒（右圖左）以及女神卡卡（右圖右）。（合成圖，翻攝自傑夫李譚、女神卡卡Instagram）

寇頓海恩斯在情人節當天秀出一張自己與男友在夕陽下的屋頂上熱情相擁的閃照，2人被白蠟燭以及玫瑰花所排成的心形圖案圍繞著，簡直浪漫到不行，讓他也開心寫道：「這是我生命中最特別的一天，謝謝你；不用言述，我們真的彷彿置身雲端」，並鼓勵大家愛能戰勝一切，要大家別害怕更用力去愛，相當動人。而男友傑夫李譚當天也PO出一張他在壁爐旁為寇頓海恩精心準備、擺滿白色汽球的浪漫佈置，完全能看出其用心，讓網友看了都相當替2人開心，希望他們能夠永遠幸福甜蜜下去。

寇頓海恩斯在情人節當天PO出男友在黃昏的屋頂上精心佈置後對他求愛的閃照曬幸福。（翻攝自寇頓海恩斯Instagram） 傑夫李譚後來也PO出另一張他在室內為寇頓海恩斯擺滿氣球的照片回應，閃瞎眾人。（翻攝自傑夫李譚Instagram）