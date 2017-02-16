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（影音）激吻畫面引爆動 強國電影未上映就要拍續集

2017/02/16 11:56

楊洋（左）和劉亦菲（右）合作的《三生三世十里桃花》將在暑期上映。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國改編自超人氣網路小說《三生三世十里桃花》的同名電視劇正熱播，剛開始確定由台灣男星趙又廷及中國女星楊幂演出時，受到不少質疑，沒想到開播後好評不斷，收視節節升高，同時間該小說也翻拍成電影版，由空靈美女劉亦菲和當紅小鮮肉楊洋擔綱男女主角，而這對超高顏值的組合，討論度就已居高不下，近日公開的預告中，楊洋和劉亦菲在桃花林唯美激吻的畫面，更是引起暴動，在微博上瘋傳，未上映就夯到不行，昨更傳出電影版將會拍續集，不會只拍一集。

楊洋（左）和劉亦菲（右）將詮釋一段糾葛三世的糾心虐戀。（翻攝自YouTube）

據《新浪娛樂》報導，因《三生三世》電視劇獲得好評，電影版也備受期待，該小說是網路作家「唐七公子」的作品，描述青丘狐的帝姬「白淺」，和天族太子「夜華」之間糾葛三世的揪心虐戀，電影版預計暑假上映，預告中有一幕是楊洋和劉亦菲在桃林裡深情激吻，唯美又激情的畫面掀起影迷期待，昨就有消息傳出，電影版已經在申請第2部的拍攝許可，但仍在企劃階段，演員陣容會否是原班人馬，以及開鏡日期，都還是未知數。

預告中楊洋和劉亦菲在桃林下深情擁吻，激情唯美畫面引影迷暴動瘋傳。（翻攝自YouTube）

網曝《三生三世十里桃花》已在籌拍第2集。（翻攝自新浪娛樂）

相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）

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