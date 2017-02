吳建豪破冰豪門妻 甜蜜「買禮物」撇婚變

吳建豪日前大談嬌妻石貞善夫妻友好關係。(翻攝自IG)

〔娛樂頻道/綜合報導〕吳建豪與豪門嬌妻石貞善2013年結婚,不過婚後小倆口不僅不恩愛,還屢屢在網上互槓,接連還爆出離婚傳聞,不過近日夫妻倆似乎感情回溫,近日出席活動的吳建豪滿面春風,也難得談起嬌妻。

吳建豪婚後屢傳婚姻亮紅燈,與老婆經常在網路上隔空互罵,甚至還傳出離婚,結婚4年來鮮少曬恩愛的他,向來都避答夫妻感情事,每每被問到都以「私人事情」為由拒答,不過14日出席紐約時裝周時,竟難得談起與太太目前關係。據香港媒體報導,吳建豪受訪時被問到與老婆關係時,滿面春風的大方表示:「Very good. Thank you very much guys.(非常好,非常謝謝大家。)」隨後,被問到是否有買禮物給嬌妻石貞善時,也立刻表示:「會,肯定會。不要談這個了。」甜蜜快速回答,與昔日避答反應大相逕庭,似乎間接透露夫妻感情破冰,2人終於和好。