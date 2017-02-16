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松本潤偷吃戀情玩完 日網票選最可能閃婚是「他」

2017/02/16 09:08

竹野內豐和倉科佳奈感情穩定，最被看好今年閃婚。（翻攝自日網）〔娛樂頻道／綜合報導〕日本《女性自身》周刊對於演藝圈中多對明星情侶預測閃婚機率，女星宮崎葵6年前被前夫高岡蒼甫指控外遇「V6」岡田准一，清純形象全毀，雙方不堪輿論壓力分手，但前年被抓包低調復合，還被拍到一起去神社參拜，感情漸趨穩定，可能好事近，且傳出岡田准一不理會傑尼斯高層反對，表示非她不娶，雙方有望今年結連理。

岡田准一和宮崎葵一起走過輿論壓力，風雨同舟，最後仍在一起，有望修成正果。（翻攝自日網）據《蘋果日報》報導，「嵐」成員松本潤和井上真央合作《流星花園》秘戀11年，在外界都等待著好消息的時候，卻爆出男方劈腿AV女優葵司，外傳井上真央大受打擊，愛情長跑恐玩完。閃婚機率最大的，則是46歲男神級演員竹野內豐，與小17歲的F奶女星倉科佳奈感情穩定，雖倉科對演藝圈很有企圖心，但雙方都很享受現在的交往模式，她下月將滿30歲，外界都相當看好她可能在今年點頭當「豐嫂」。

松本潤和井上真央秘戀11年，卻爆劈腿AV女優葵司4年，愛情長跑恐玩完。（翻攝自日網）

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