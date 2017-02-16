入主DC？梅爾吉勃遜傳接手《自殺突擊隊2》

梅爾吉勃遜（左）傳有望接棒成為《自殺突擊隊2》新導演。（翻攝自Hypable）

〔記者陳昱均／綜合報導〕自去年暑假檔期上映至今，已在全球締造出7.4億美金（約台幣229億元）的DC電影《自殺突擊隊》，雖然獲得的評價褒貶不一、在知名影評網「爛番茄」網站上更是只有26%新鮮度的慘烈局面，不過因為片中角色都各有獨特個性，已經確定將會推出續集電影；然而，在班艾佛列克辭去《蝙蝠俠》導演一職後，《自殺突擊隊2》現在也傳出將換人接下導演棒，而這個人據傳就是「梅伯」梅爾吉勃遜。

集結一票惡棍角色拍成的電影《自殺突擊隊》討論度與票房表現雖然都不錯，但是評價褒貶不一。（翻攝自Screen Rant）

根據《The Hollywood Reporter》報導，梅爾吉勃遜因先前執導的《鋼鐵英雄》表現亮眼，最近傳出已經在與片商華納兄弟影業進行商談當中，有望成為接棒大衛艾亞的《自殺突擊隊2》新導演；雖然目前官方仍未對此做出任何回應，不過據悉梅爾吉勃遜已經在努力「做功課」，惡補DC世界觀還有角色當中，看來十分希望能夠拿下這份工作。但即便如此，片商方面似乎還不想太早下定論，除了梅爾吉勃遜外，他們目前也還有其他幾個有望接手的導演人選，包含曾執導了《狡兔計畫》、《失控獵殺：第44個孩子》，以及最近即將上映的《異星智慧》導演丹尼爾伊斯皮諾薩（Daniel Espinosa）都是可能的人選之一，引發關注。

梅爾吉勃遜（右）因先前執導的《鋼鐵英雄》表現亮眼，傳出已經在與片商商談中，有望能取代大衛艾亞（左）成為《自殺突擊隊2》新導演。（合成圖，翻攝自IndieWire、Collider）