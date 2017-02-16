Lara嗆運將不專業 驚傳情人節警局過

Lara日前不小心嗆了運將，還將電腦掉在對方車上，幸好後來在警局尋回。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Lara」梁心頤日前忙於屋頂音樂會，當天搭計程車到髮廊妝髮，因為事情多、時間又趕，小黃司機因不熟路而遲遲到不了髮廊，擔心行程delay的Lara，一急之下腦子就不聽使喚，心想著「我今天是公主」，忍不住嗆了司機「那你怎麼還當司機」，暗指對方不專業，下車後卻發現將電腦遺留在車上，所有的歌都存在裡面，瞬間公主變失主。

《聯合報》報導，身邊朋友跟她都認為電腦應該是找不回來了，沒想到情人節當天竟收到基隆某警局的通知，要她去領回電腦，單身的她，情人節竟得在警局度過，她還自我安慰：「我在想他們是怎麼找到我的，應該是電腦上貼著『妹妹娃娃多媒體』貼紙，才循線找到我。」她坦言自己愛聽好聽話，之前和運將鬧不愉快，其實都是對方態度木訥，所以就算司機多繞路，但態度很熱情，車資從400元倍增到700元，她仍心甘情願付錢，不過她也承認：「我現在慢慢有所改變了，不能只看表面，聽好聽的話就被拐走了。」