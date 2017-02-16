席琳娜熱吻威肯開遊艇趴 小賈單身狗哭嚎

席琳娜和威肯包下整艘遊艇開趴。（翻攝自推特）

〔娛樂頻道／綜合報導〕小天后席琳娜與歌手威肯的新戀情上個月初曝光，兩人越愛越高調，繼日前兩人被直擊前往義大利佛羅倫斯黏TT度假，這對熱戀中的情侶最近又一起包下整艘遊艇開趴，親密的享受兩人世界；反觀席琳娜的前男友小賈斯汀，卻在情人節當天，在IG哭嚎自己沒有情人，相形之下格外落寞。

24歲席琳娜與26歲威肯的戀情是外界近來矚目的焦點，據《每日郵報》報導，為了享受甜蜜的兩人世界，他們砸重金包下整艘遊艇開趴，請來私人主廚享受美味餐點，還在戶外沙發區磨蹭彼此、又親又抱，正如一般熱戀中的情侶。

席琳娜熱吻威肯。（翻攝自推特）曾和席琳娜有一段糾纏感情的小賈斯汀，近來感情則落寞許多，還在情人節當天，在IG限時分享中錄製一段黑白影片，表情失落的說：「我想要的只是一個情人，但我現在卻沒有情人。」向粉絲討拍。

而小賈也疑似不滿前女友戀情發展順利，曾公開表示，覺得威肯的歌很爛，又曾在直播裡以戲謔語氣說，最喜的歌是威肯的《Starboy》，講完還笑到不能自己，酸言酸語加上脫軌舉止，被網友直批「很沒品」。

小賈斯汀在IG上討拍。（翻攝自推特） 席琳娜和小賈斯汀的感情只能追憶。（翻攝自每日郵報）

