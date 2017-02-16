史上最強美臀！2016最强美少女 角色扮演大秀「女尻」

佐佐波綾被片商冠上「史上第一美臀」的封號，演出知名系列「女尻」。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕AV片商Alice Japan重啟知名系列「女尻」了！根據知名AV達人一劍浣春秋在網站《PLAY NO.1》撰文介紹，自從2013年逢栖檸檬後，這支作品便一度斷炊，直到去年年底才由赤根葵重新「復活」，而Alice Japan也再接再厲，將於3月推出「女尻」最新作，並祭出旗下專屬女優，有「2016年最強美少女」、「美臀天使」美譽的佐佐波綾演出，甚至給了她「史上第一美臀」的封號！

佐佐波綾去年出道後，被封為「2016年最強美少女」、「美臀天使」。（翻攝自網路）

一劍浣春秋表示，「女尻」這支作品除了會讓AV女優趴在鏡頭前、撅起屁股拍攝封面，在片中也會把女優的蜜桃臀做為重點，透過不同的角色扮演吸引影迷的視線，再以各種體位、性愛道具轟炸女優的小屁屁，而佐佐波綾在片中也接連變換了私服、內衣、兔女郎及高中生等不同造型，突顯她的美臀，目前這支作品在強敵環伺之下，已經拿下DMM單周排行榜第14名，成績十分亮眼。

佐佐波綾的新片「女尻」，已奪下DMM單周排行榜第14名，成績十分亮眼。（翻攝自網路）