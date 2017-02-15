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不阻止金友莊戀愛 寶弟撂狠話：敢傷害我媽就...

2017/02/15 22:41

高凌風兒子寶弟（中）、女兒阿寶（右），近年積極進軍演藝圈。（翻攝自寶弟臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人高凌風在2014年因血癌過世，而高凌風的父親也罹患過大腸癌，讓前妻金友莊擔心兩人的孩子未來也會罹癌，便決定要趁寶弟、阿寶還年輕，先抽血儲存T細胞預防，就怕兒子、女兒將來和高凌風一樣受病痛折磨。

金友莊深怕兒子、女兒以後會罹患癌症，先提早抽血存下T細胞預防。（翻攝自金友莊臉書）

據《聯合報》報導，金友莊坦言，「家人若有癌，下一代會高風險」讓她不得不提早為寶弟、阿寶著想，帶著孩子去抽血存下T細胞，金友莊表示，當初會發現這項生物科技，是因為這種免疫細胞常用在血癌、淋巴癌的治療，正因為高凌風死於血癌，讓她更加重視這項技術，希望兒子、女兒未來如果真的不幸罹癌，可以有多一種選擇治療。

高凌風（中）生前和兒子、女兒感情非常好，寶弟（右）、阿寶至今還會夢到他。（翻攝自寶弟臉書）

高凌風發現患病1年多，就受癌症折磨離世，當時高凌風曾砸下500多萬台幣，帶著女兒阿寶，到中國嘗試免疫細胞療法，想要換血救命，但最終礙於昂貴醫療費用、技術問題，宣告失敗，阿寶回憶起當初陪爸爸到處就醫，仍難過地表示，「當時跟著老爸去，抽了一堆血，最後沒幫到忙。」讓她相當遺憾，至今和寶弟都還時常在夢中夢到他。

如今，金友莊一個人帶著3個孩子，雖然離婚後曾和眼鏡張交往，但最後兩人也已分手收場，阿寶和寶弟現在也不阻止她談戀愛，阿寶則強調只要不傷害媽媽，「她喜歡的我們都接受」，寶弟更放話「若敢傷害我媽，我會開卡車去撞他」。

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