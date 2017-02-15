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首頁 > 婉君推

外景團隊困沙島 莎莎只顧帥哥單身沒

2017/02/15 21:35

莎莎一行人遇「卡車事件」讓眾人崩潰，遇兩位熱心的型男不顧衣服會弄髒躺在沙地上查看輪胎。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕莎莎、永烈和巴鈺隨TVBS《食尚玩家》前往世界第二大沙島─北斯特拉德布羅克島，來到沙島，不免俗要體驗一下刺激的滑沙，但一行人竟在荒郊野嶺中發生「卡車」事件，讓永烈直說：「到底我們這組是誰帶賽，怎麼這種事也會遇上？」

兩位澳洲型男幫忙脫困，讓莎莎、巴鈺開心上前擁抱道謝，莎莎還搞笑地問：「你們單身嗎？」讓兩位型男笑得合不攏嘴。（TVBS提供）

「卡車事件」讓眾人崩潰，在烈日高溫下推了40分鐘，但輪胎深陷鬆軟沙地，完全無法動彈，更慘的是，手機完全沒訊號，此時一輛車子從遠方駛來，車上走下來兩位澳洲帥哥，兩位熱心的型男不顧衣服會弄髒躺在沙地上查看輪胎，最後總算順利脫困，讓莎莎、巴鈺開心上前擁抱道謝，莎莎還搞笑地問：「你們單身嗎？」讓兩位型男笑得合不攏嘴。

此次澳洲行的重頭戲就是雪梨跨年煙火，只睡兩個小時的永烈帶帳篷排隊卡位；莎莎與巴鈺採買一天必須的食物與生活必需品後會合，等待近16個小時，終於看到絢爛又壯觀的跨年煙火，讓莎莎感動又搞笑說：「煙火真的很美，我不知道到底是太感動，還是太累才哭的。」

看到絢爛又壯觀的雪梨跨年煙火，讓莎莎感動又搞笑說：「煙火真的很美，我不知道到底是太感動，還是太累才哭的。」（TVBS提供）

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