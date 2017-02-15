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張智成自曝八點檔戀情 載朋友去跟前女友約會

2017/02/15 22:16

張智成（右）日前上好友李易（左）所主持的料理直播節目，自爆最尷尬的戀情。（翻攝自張智成臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞歌手張智成2002年在台灣出道，嗓音乾淨細膩，極具感情，因擅長R&B曲風，被粉絲稱為「R&B小王子」，兩年半未發片的他為了宣傳專輯在直播料理節目獻上情人節大餐，並透露了自己猶如八點檔般的戀情。

張智成嗓音溫柔，情感豐富，被稱為「情歌王子」。（翻攝自張智成臉書）

張智成表示他與某一任女友分手後，女友竟跟他樓上的朋友交往，讓他不時會跟前女友「不期而遇」，還曾經騎車載朋友去跟前女友約會，讓主持人李易聽了直呼「太浮誇了」，而張智成也在直播中演唱了新歌及多首經典歌曲，讓網友大讚「完全實力派」。

張智成對音樂有滿滿的熱情，也希望能將情感傳達給粉絲。（翻攝自張智成臉書）

張智成出道多年，唱紅了《淩晨三點鐘》、《暗戀》、《末日之戀》等多首知名歌曲，但他的音樂之路走得不順遂，曾經沉寂很多年，但他表示：「我太喜歡唱歌這件事，從來沒有放棄過好音樂，希望能夠發揮最大的潛能，一直堅持的走這條路。」這次出輯他也希望能讓歌迷感受到他對音樂最大的熱情。

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