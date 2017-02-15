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（影音）走失兒童離鄉25年 靠谷歌大神找回返家路

2017/02/15 21:31

《漫漫回家路》由金像獎影帝戴夫帕托演出。（甲上提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕改編自真人真事的感人電影《漫漫回家路》，由奧斯卡影后妮可基嫚與英國金像獎影帝戴夫帕托演出，講述一名5歲的小孩薩魯迷失在印度街頭，後來被澳洲善心夫婦收養。25年後，薩魯因思念生母和哥哥，決定憑著兒時零碎的記憶，並透過Google Earth推算，找尋回家的路。

《漫漫回家路》由金像獎影帝戴夫帕托演出。（甲上提供）

《漫漫回家路》在美國上映後，叫好又叫座，日前獲2017奧斯卡6項大獎提名肯定，在評價方面，爛番茄影評指數高達86分，而一般觀眾的爆米花指數也衝破93%，全球票房更創下超過13億新台幣亮眼成績。

妮可基嫚（右）在片中有動人演出。（甲上提供）

片中講述尋找生母的真實故事，主角利用衛星鳥瞰的街景圖像，去拼湊兒時的記憶，推算距離，從他被領養的加爾各答畫出一個圓周，經過將近一年的時間搜尋，跨海尋找回家的路，這樣一個充滿奇蹟的故事讓全世界的觀眾都感動落淚。

《漫漫回家路》改編真人真事，主角利用Google Earth找尋回家的路。（甲上提供）

《漫漫回家路》真人真事轟動全球，就連妮可基嫚都忍不住驚呼：「不敢相信這是真的。」妮可基嫚與戴夫帕托也因此受到啟發，發起籌募更多的基金，幫助無家可歸的街童都能找到自己溫暖的家。該片3月3日在台上映。

《漫漫回家路》幕後花絮〈Google Earth 帶你回家篇〉（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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