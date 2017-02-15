搶救羅大佑！陶喆自爆最怕他的太陽眼鏡

陶喆將參加「假如我是羅大佑」演唱會。（娛人制造提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕羅大佑創作過《童年》、《鹿港小鎮》、《戀曲1980》等眾多經典歌曲，不過2月25日將在台北小巨蛋舉行的「假如我是羅大佑」演唱會，卻傳出因總策畫袁惟仁離婚等負面消息影響，票房失利，目前只賣出2至3成左右。

搶救羅大佑，主辦單位加強宣傳，祭出金曲歌王林俊傑、陶喆等演出陣容，陶喆並談到羅大佑曾經帶給他的震撼和正面影響，還透露：「因為爸爸（陶大偉）的關係，小時候就看過大佑哥了，但那時候很懼怕他的太陽眼鏡長捲髮。」

陶喆並談到：「大佑哥教導了我很多做人的道理，還有正義感和對於社會的理想和責任。特別記得在我很早期事業剛要開始的時候，那時大佑哥跟我說了很多對事業、人的態度，甚至還有用紙筆寫了信給我，這些信我都還留著，對我日後的影響真的很大。」

辛曉琪很想唱羅大佑的歌曲。（娛人制造提供）

除了有金曲歌王獻唱，「療傷歌后」辛曉琪，還有張宇及戴佩妮，以及曾獲得金曲獎最佳客語歌手的官靈芝等都會參與演唱會，羅大佑本人也將以嘉賓身份現身，除了獨唱與合唱外，他還會帶領全體參與歌手一起大合唱《明天會更好》。

辛曉琪則說：「要進滾石之前有3個願望，想要唱到李宗盛、小蟲、羅大佑這3位大師的作品，前2個都實現了，唯獨沒有唱到羅大佑的歌，還好能有機會參加這場演出。」辛曉琪也表示，羅大佑的作品中她最喜歡的是《船歌》。購票可洽大市集交易網。