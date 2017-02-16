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（專訪）具惠善自爆閃婚安宰賢原因 何時生寶寶她說...

2017/02/16 07:19

具惠善（左）透露願意接拍《新婚日記》，除了受到老公安宰賢影響，「羅PD」也是原因之一。（tvN提供）〔記者陳立妍／專訪〕32歲的「韓版杉菜」具惠善去年3月中認愛小3歲的「千頌伊弟」安宰賢，4月初宣布5月結婚喜訊，並選在南韓夫婦節（5月21日）完成終身大事，日前具惠善宣傳實境秀《新婚日記》接受本報專訪時自爆閃婚契機，甜蜜說：「我們兩個都認為，因為是這個人在這個時刻和我在一起，所以決定結婚。」歸功在對的時間遇到對的人，促成了一段好姻緣。

具惠善一開始曾反對公開婚姻生活，最後在安宰賢的說服下才同意拍攝，她笑說除了是想留下紀錄當成兩人間的回憶，還有一部分是因為受了節目製作人「羅PD」羅暎錫的影響，對於在節目上公開真實的婚後生活，具惠善坦言：「周遭的朋友又歡迎又替我們擔心，我們的心情也是一樣。」

具惠善（左）受訪時透露，目前和老公安宰賢都還不急著生寶寶。（tvN提供）具惠善、安宰賢先前曾被綜藝節目《名單公開2016》選為最愛寵物的藝人冠軍，安宰賢養的愛貓「下酒菜」甚至還搭起兩人愛的橋樑，加上自己也養了3隻小狗土豆、米腸、炒栗子，以及2隻貓芒果、包飯，夫妻倆雖然還沒生寶寶，但已經有了成群的「毛小孩」。具惠善透露，「平常跟寵物們在一起一點都不辛苦，感覺寵物就跟孩子一樣，不過動物跟人不一樣，需要照顧並委託生命和依賴的是寵物，能夠自立做主的是人，也讓我們思考成為父母，究竟需要準備什麼？」最後她表示小倆口目前還不急著「做人」，未來也沒打算拍育兒節目。

此外，《新婚日記》現於每周六晚上9點在中華電信MOD96台播出。

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