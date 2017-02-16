限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（專訪）羞招安宰賢叫「具大人」原因 具惠善夫妻和解靠這招

2017/02/16 07:09

具惠善（左）透露和老公安宰賢（右）很少起爭執，彼此都很尊重對方的生活方式。（tvN提供）

〔記者陳立妍／專訪〕南韓銀色夫妻具惠善、安宰賢螢幕上恩愛形象羨煞眾人，兩人日前在真人實境秀《新婚日記》公開新婚生活，具惠善接受本報專訪時透露，和老公私下都叫對方「親愛的」，閃度破表。

安宰賢之前在節目上外洩私下暱稱具惠善「具大人」，問具惠善平常都怎麼叫安宰賢？具惠善嬌羞表示，「老公不會直接叫我『具大人』啦！可能是因為結婚前都沒有適合的稱呼，所以才說出了『具大人』這個暱稱，然後在許多情況下需要講到我的時候，就自然地使用了這個暱稱，我們平常都會叫對方『親愛的』。」

具惠善（左）與老公安宰賢（右）在真人實境秀《新婚日記》公開新婚生活，閃度破表。（tvN提供）

具惠善也自爆，和安宰賢平常不太起爭執，頂多是在同一件事上有不同的情緒，像是老公無法理解她因為某件事變得感性或憂傷，而她也不明白安宰賢對另一些事感到不開心，笑說：「其實這些都不算是吵架，而是大家對事情的看法或感覺不一樣吧！」她接著表示：「老公會在我理解他的心時消氣，而我呢，只要他給我單獨的時間冷靜後便會氣消。」彼此都很尊重對方的生活方式，即使看法不同也會花時間思考後再下判斷，透露夫妻倆結婚後的相處之道。

此外，《新婚日記》現於每周六晚上9點，在中華電信MOD96台播出。

相關新聞

推薦新聞
（影音）E奶快要捧不住 美國波神大尺度上空 （影音）E奶快要捧不住 美國波神大尺度上空
2017/02/16 07:36
鄺美雲膝蓋嚴重退化 疑軟骨磨損關節病變 鄺美雲膝蓋嚴重退化 疑軟骨磨損關節病變
2017/02/16 07:32
史上最強美臀！2016最强美少女 角色扮演大秀「女尻」 史上最強美臀！2016最强美少女 角色扮演大秀「女尻」
2017/02/16 07:28
放棄當周子瑜第二 「學生女神」為家人回台 放棄當周子瑜第二 「學生女神」為家人回台
2017/02/16 07:22
（專訪）具惠善自爆閃婚安宰賢原因 何時生寶寶她說... （專訪）具惠善自爆閃婚安宰賢原因 何時生寶寶她說...
2017/02/16 07:19
大學選美比賽出身！174公分長腿D奶辣妹下海拍AV 大學選美比賽出身！174公分長腿D奶辣妹下海拍AV
2017/02/16 07:08
劉亞仁爆罹患骨瘤 病患以青少年居多 劉亞仁爆罹患骨瘤 病患以青少年居多
2017/02/16 07:02
身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
2017/02/16 06:26
張孝全貼心餵食鄭秀文 女神挑猛男 先驗胸肌 張孝全貼心餵食鄭秀文 女神挑猛男 先驗胸肌
2017/02/16 06:00
Selina不孤單 合體完美情人 Selina不孤單 合體完美情人
2017/02/16 06:00
黃鐙輝不換襪 拗曾子余聞腳味 黃鐙輝不換襪 拗曾子余聞腳味
2017/02/16 06:00
車志立翹蓮花指 拖歌神下水 車志立翹蓮花指 拖歌神下水
2017/02/16 06:00
不是具大人！安宰賢愛稱具惠善XXX 不是具大人！安宰賢愛稱具惠善XXX
2017/02/16 06:00
《嬌妻》新垣結衣封后 日劇奧斯卡掃7獎 《嬌妻》新垣結衣封后 日劇奧斯卡掃7獎
2017/02/16 06:00
被爆訂婚雀斑小姐 周湯豪斥：太扯了 被爆訂婚雀斑小姐 周湯豪斥：太扯了
2017/02/16 06:00
謝金晶印尼獻唱 拍賣豬哥亮簽名T 謝金晶印尼獻唱 拍賣豬哥亮簽名T
2017/02/16 06:00
修杰楷合體凱蒂貓 要讓咘咘羨慕 修杰楷合體凱蒂貓 要讓咘咘羨慕
2017/02/16 06:00
嘎嘎甩寶兒 摟E奶妹渡春宵 － 新歡被起底 曾曖昧朱木炎 嘎嘎甩寶兒 摟E奶妹渡春宵 － 新歡被起底 曾曖昧朱木炎
2017/02/16 06:00
李培禎「一次就中」 暑假迎雞寶寶 李培禎「一次就中」 暑假迎雞寶寶
2017/02/16 06:00
透視裝主播秘嫁富商 開放三人行 透視裝主播秘嫁富商 開放三人行
2017/02/16 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.