（專訪）羞招安宰賢叫「具大人」原因 具惠善夫妻和解靠這招

具惠善（左）透露和老公安宰賢（右）很少起爭執，彼此都很尊重對方的生活方式。（tvN提供）

〔記者陳立妍／專訪〕南韓銀色夫妻具惠善、安宰賢螢幕上恩愛形象羨煞眾人，兩人日前在真人實境秀《新婚日記》公開新婚生活，具惠善接受本報專訪時透露，和老公私下都叫對方「親愛的」，閃度破表。

安宰賢之前在節目上外洩私下暱稱具惠善「具大人」，問具惠善平常都怎麼叫安宰賢？具惠善嬌羞表示，「老公不會直接叫我『具大人』啦！可能是因為結婚前都沒有適合的稱呼，所以才說出了『具大人』這個暱稱，然後在許多情況下需要講到我的時候，就自然地使用了這個暱稱，我們平常都會叫對方『親愛的』。」

具惠善（左）與老公安宰賢（右）在真人實境秀《新婚日記》公開新婚生活，閃度破表。（tvN提供）

具惠善也自爆，和安宰賢平常不太起爭執，頂多是在同一件事上有不同的情緒，像是老公無法理解她因為某件事變得感性或憂傷，而她也不明白安宰賢對另一些事感到不開心，笑說：「其實這些都不算是吵架，而是大家對事情的看法或感覺不一樣吧！」她接著表示：「老公會在我理解他的心時消氣，而我呢，只要他給我單獨的時間冷靜後便會氣消。」彼此都很尊重對方的生活方式，即使看法不同也會花時間思考後再下判斷，透露夫妻倆結婚後的相處之道。

此外，《新婚日記》現於每周六晚上9點，在中華電信MOD96台播出。