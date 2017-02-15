情人節在家吃外賣 馮德倫準備好當爸

馮德倫以「這樣的謠言，你們也相信？」對老婆懷孕一事打太極，並未給出明確答案。（香港星島日報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女神舒淇和多年好友馮德倫修成正果，不過新婚才五個月，舒淇就發長文感嘆「退讓是有極限的」，讓粉絲擔心兩人的婚姻狀況，而婚後首次出席公開活動的馮德倫，今日就被問到和老婆舒淇有不愉快，他笑稱是舒淇讀書後的「有感而發」否認和老婆有爭吵。

馮德倫稱和老婆關係很好，沒有爭吵。（香港星島日報提供）

據香港媒體報導，馮德倫今日出席香港男裝品牌活動，對於老婆舒淇近期被頻傳有孕一事，他笑說：「這樣的謠言，你們也都相信？」並未給予明確答案，只推託有好消息會告訴大家，提到造人計畫他表示自己十分期待，也做好當爸的心理準備，不過老婆則是希望順其自然就好。

馮德倫雖然自己很希望有小孩，但對於生育一事仍採取順其自然的態度。（香港成報提供）

被問到兩人如何度過婚後首個西洋情人節，馮德倫笑稱和平常生活一般「吃飯、看電視」，馮德倫大讚舒淇廚藝好，不過情人節並沒有讓她下廚，而是叫外賣，在家享受兩人的幸福時光，馮德倫稱兩人有共識，都沒有送彼此情人節禮物。

周湯豪今日到香港出席男裝品牌活動。（香港成報提供）

馮德倫回應舒淇發文稱「退讓是有極限的」一事，他笑說：「她經常看書，文采好，才華洋溢，她可能是有感而發。」解釋兩人關係很好，請外界不要多加猜測。舒淇曾曬圖秀白頭髮，馮德倫稱老婆一直都有在調理身體，對於生兒育女一向採取順其自然的態度。