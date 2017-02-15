三浦春馬穿情侶衣 深情凝視女友照片流出

三浦春馬去年9月爆出和女舞者菅原小春熱戀，雙方並未承認也未否認。（翻攝自三浦春馬Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲日本男星三浦春馬憑著電影《戀空》走紅，去年9月被爆與小他2歲的女舞者菅原小春交往中，遭目擊一起出入三浦的公寓，神速進展到半同居狀態。但兩人都未曾正面承認戀情，卻也不對外否認，疑似默默交往中，昨日西洋情人節，竟流出兩人身穿情侶衣，互相凝視的閃照，引起粉絲熱議。

三浦春馬（左）和菅原小春（右）穿情侶裝，深情凝視的照片流出。（翻攝自週刊女性）

據日媒《週刊女性》報導，昨日正逢西洋情人節，正好也是菅原小春生日，三浦春馬排開工作行程，特地空出時間陪女友過節，而菅原小春的外國友人，昨日在Instagram上，PO出三浦春馬和菅原小春穿著黑色情侶衣，甜蜜地深情相望，雙方眼神看起來都充滿愛意，戀情似乎非常穩定，讓網友直呼，「就大方公開吧」、「這張照片太閃了」。

菅原小春是很多大咖歌手的伴舞，同時也兼任當模特兒，拍過不少廣告。（翻攝自菅原小春Instagram）

據了解，菅原曾任SMAP、安室奈美惠、倖田來未、少女時代等大咖的伴舞，還兼職當模特兒，拍過不少廣告。三浦是在去年看到菅原表演後，對她產生好感，在友人介紹後開始交往，日前爆出熱戀時，雙方都沒把話說死，如今閃照流出，粉絲也給予大方祝福。

