布麗拉森拒當花瓶 並肩抖森揭《骷髏島》謎團

布麗拉森（左）在《金剛：骷髏島》中，將與湯姆希德斯頓並肩作戰。（華納兄弟提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕奧斯卡影后布麗拉森打破過往怪獸片中，一定會出現的花瓶女主角設定，在《金剛：骷髏島》中飾演一名戰地攝影師梅森威佛，將與男主角「抖森」湯姆希德斯頓並肩作戰，揭開骷髏島的神秘面紗。

《金剛：骷髏島》由喬丹沃特羅伯茲執導，故事講述科學家發現一座位處南太平洋的神祕小島，於是集結了一群由軍人、科學家組成的團隊，用直昇機空投炸彈的方式探測這座被命名為「骷髏島」的小島，原本應是一趟簡單的科學任務，但是阻擋在他們面前的卻是大自然最狂暴的反擊力量：金剛。

布麗拉森（左）在《金剛：骷髏島》中，將與湯姆希德斯頓並肩作戰。（華納兄弟提供）

為了呈現大自然最真實的力量，工作團隊與導演選擇盡量少用藍幕，他們踏上全世界各地取景。布麗拉森說：「我們最深刻的感受是，雖然大自然不會說話，我們更應該用心地傾聽，對於大自然也該心存敬畏。」

布麗拉森拒絕飾演等待救援的花瓶角色，這次在《金剛：骷髏島》中，飾演一名經驗豐富的戰地攝影師梅森威佛，她以《星際大戰》中的莉亞公主作為範本，吸取角色獨立、堅強、美麗又有智慧的精神，將與湯姆希德斯頓飾演的上尉並肩作戰，揭開骷髏島謎團。該片3月9日上映。

湯姆希德斯頓（左2）與布麗拉森（右2）一起揭開骷髏島謎團。（華納兄弟提供） 《金剛：骷髏島》至世界各地取景，呈現大自然最真實的力量。（華納兄弟提供）

《金剛：骷髏島》預告：