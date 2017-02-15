鄧紫棋情人節收玫瑰 甜謝「最佳情人」

鄧紫棋情人節收到玫瑰花，感謝送花者一直讓她微笑。（翻攝自鄧紫棋臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港歌手鄧紫棋17歲便發行首張個人專輯，渾厚嗓音及廣大音域令人讚嘆，被稱為「巨肺小天后」，也憑專輯《Xposed》入圍金曲獎最佳女歌手，為此獎項有史以來最年輕入圍者，與台灣歌手林宥嘉的緋聞及分手後動向也一直是眾人關注的焦點，昨日情人節她在臉書PO出一朵玫瑰花，向送花者甜喊：「謝謝妳一直讓我微笑！」

鄧紫棋（左）與何超蓮（左）情同姐妹。（翻攝自鄧紫棋臉書）

鄧紫棋在臉書表示，一回到家便看到門口有她最愛的玫瑰花，便在臉書上告白送花者「親愛的何小姐，謝謝妳一直讓我微笑」，原來送花者是澳門賭王何鴻燊的千金何超蓮，兩人的好感情讓網友稱這是「深夜閃光彈」，也有人笑說：「」

鄧紫棋（左）與林宥嘉（右）曾有一段情。（資料照，記者趙世勳攝）

鄧紫棋參加歌唱節目《我是歌手2》人氣翻漲，但耍大牌等負面傳聞也接踵而來，在感情方面與林宥嘉的戀情分手分得狼狽，還曾在臉書上細數男方「五罪狀」，日前林宥嘉與女友丁文琪甜蜜完婚，鄧紫棋也大方祝兩人幸福，可以說是終於放下了這段感情。

