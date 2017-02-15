老公出這招 4個月就讓失婚翁虹勇敢閃嫁

48歲的女星翁虹，多年來仍維持凍齡美貌。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕48歲的女星翁虹，早期靠著性感形象走紅，之後接拍三級片讓她事業再攀高峰，之後嫁給富商伍偉傑變淡出螢光幕，沒想到這段婚姻僅維持短短2年，就以離婚收場，之後認識現任老公劉冠廷，兩人只交往4個月就閃婚，翁虹則坦言，其實當初她是拒絕求婚，卻因為一部電影，才改變念頭決定嫁給他。

翁虹（右）透露被老公劉冠廷（左）打動的關鍵。（翻攝自翁虹臉書）

據《ETtoday》報導，翁虹透露和老公剛開始交往不久，他就開始向她展開求婚，但當時剛跳出第一任婚姻的翁虹，並不想這麼快再進入下一段婚姻，因此直接拒絕劉冠廷的求婚，直到後來兩人一起在家中看電影《穿著Prada的惡魔》，老公用這部電影和她分析兩人的未來，把自己內心的想法告訴她，讓翁虹當下驚覺，「他已經把我思考在他的人生裡面。」才讓她改變心意，開始思考兩人的婚姻，兩人交往4個月後就決定結婚，讓翁虹甜喊，「每天相處4個月，抵得上4年了」。

如今兩人結婚10年，感情依舊甜蜜如昔，育有10歲愛女「水晶」，一家三口幸福美滿。

翁虹（中）和老公劉冠廷（左）結婚10年，育有10歲愛女水晶。（翻攝自翁虹臉書）