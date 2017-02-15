（影音）張孝全露底熱舞 鄭秀文挑男人挑大肌肌

《合約男女》首映會，張孝全（左二）、鄭秀文（右二）。（記者胡舜翔攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕張孝全、鄭秀文現身新片《合約男女》首映會，鄭秀文日前表態想生小孩，今再被追問她則表示：「只是想法變開放啦，但還沒有實際行動，比較沒那麼抗拒。」粉絲想聞喜訊還要再等一等。

《合約男女》今在台北欣欣秀泰影城舉辦首映，現場擠爆，直到鄭秀文張孝全手勾手進場，粉絲隨即陷入瘋狂，猛喊「Sammi」、張孝全的名字。片商請來兩位舞者戴上張孝全面具大跳脫衣舞，猛秀肌肉，讓鄭秀文看得臉紅心跳，更笑得合不攏嘴，現場主持人還叫鄭秀文選一個喜歡的，她邊挑邊笑說：「這個，胸比較脹。」

《合約男女》首映會，張孝全（左二）、鄭秀文（右二）。（記者胡舜翔攝）

現場是密閉空間，張孝全熱到狂噴汗，被主持人和鄭秀文拱脫衣服，他意思意思脫掉西裝外套，同樣引起尖叫。其實張孝全在片中也有單穿四角褲熱舞的戲碼，他說，其實當下超尷尬拍很多次，全劇組都在等，害他很不好意思。

談到兩人第一次合作張孝全表示非常榮幸，鄭秀文則說很新鮮，相處上感覺挺好的。接下來還要宣傳新專輯的Sammi，預計會多待幾天，跟朋友吃吃東西，四處走走，直呼「終於可以出去玩了」，張孝全也有推薦麻辣鍋給她。

《合約男女》首映會，張孝全（左） 、鄭秀文。（記者胡舜翔攝）

張孝全今天稍早還準備了鹹酥雞給鄭秀文吃，44歲的鄭秀文被問到如何維持身材和保養，她建議多運動，「可以吃喜歡的東西，但分量要比較小心」、「保養就面膜、多喝水，運動不只是減重，心態也能保持年輕」。

兩人明天還有電影宣傳活動，稍後9點會上唐立淇臉書直播與粉絲互動。《合約男女》2月17日在台上映。