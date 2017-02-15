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有脫有保庇！ 毒后復出人氣回暖 鐵粉齊聚慶生

2017/02/15 20:33

日本女星酒井法子46歲當天在東京台場辦見面會，吸引多名粉絲到場。（翻攝自酒井法子微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星酒井法子過去以甜美長相風靡日本，玉女形象深植人心，但2009年被爆出與前夫高相祐一同吸食冰毒被逮，演藝事業跌落谷底，近年來酒井法子積極復出，46歲生日時在東京台場「Zepp Tokyo」辦粉絲見面會，近500名粉絲到場替她慶生，令她感動不已。

酒井法子走出吸毒低潮，積極復出。（翻攝自酒井法子微博）

酒井法子因違反《興奮劑取締法》遭到逮捕，被判監禁18個月，但予以緩刑3年，緩刑過後積極復出，不但參與舞台劇巡演，去年還推出內衣寫真集，企圖心可見一斑，而在她46歲生日當天在東京台場辦粉絲見面會，吸引了近500名粉絲到場支持，其中還包括了台、港、中的粉絲，令她十分感動，另外替她創作名曲《藍色的玉兔》的音樂人織田哲郎也驚喜現身。

閃靈主唱、立委林昶佐是酒井法子頭號粉絲，愛她愛了30年。（翻攝自林昶佐臉書）

去年酒井法子前夫高相祐再次吸毒遭逮，他前一次吸毒被判刑2年，緩刑4年，但仍難以改掉陋習，對比酒井法子的振作令人不勝唏噓，酒井法子下月25日將來台參加在高雄舉行的「大港開唱」演唱會，閃靈主唱、立委林昶佐日前自爆是酒井法子的鐵粉，已經愛她愛了30年，也表示下個月一定會參加女神的演唱會。

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