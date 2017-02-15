豬哥亮熬完第6次化療 女兒曝他...

謝金晶（左）與師兄楊哲赴印尼獻唱，不忘為爸爸祈福。（豪記提供）〔記者張釔泠／台北報導〕豬哥亮愛女謝金晶日前和師兄楊哲連袂到印尼「大伯公廟」獻唱，原本她帶著兩件豬哥亮親筆簽名的《大釣哥》T恤，要送給廟方並為爸爸添福，但廟方建議義賣做公益，引來現場高潮，最後兩件簽名T，各以近1萬5千元台幣賣出，讓謝金晶直說感謝大家，也希望爸爸趕快康復。

謝金晶（左）與師兄楊哲赴印尼獻唱，義賣豬哥亮的親筆簽名T恤做公益。（豪記提供）

謝金晶推出新輯《為你貼心肝》，因馬不停蹄地趕通告與照顧父親，得了腸胃型感冒，原本高燒不退，想取消印尼行，但出國前夕病情好轉，謝金晶直說感謝神明保佑，可惜拖著病體，在印尼無法享用美食，只能看著楊哲在旁大快朵頤，恨得牙癢癢的。

她與楊哲因主唱八點檔主題曲，在當地擁有眾多粉絲，演出當天謝金晶還精心製作發亮雞冠戴在頭上，被粉絲封為金雞公主，她演唱《我的爸爸》時不禁淚灑舞台、氣氛感人，台下的粉絲也一齊祈福，並預約父女倆明年一起來演出。

謝金晶（左）和師兄楊哲在當地擁有不少粉絲。（豪記提供）

印尼演出後，謝金晶則續飛新加坡探望豬哥亮的摯友，也到當地盛名的「觀音堂」參拜，日前豬哥亮已做完第6次化療並返家休息，謝金晶說爸爸化療期間狀況良好，沒有太多的不適，期盼明年能陪他一同再重遊新加坡訪摯友。