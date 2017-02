小鬼杜拜借廁所被拒 成功大絕竟是「道明寺」?

小鬼在杜拜借廁所被拒絕,沒想到搬出「道明寺」言承旭,讓他順利借到廁所。(翻攝自黃鴻升臉書)

〔娛樂頻道/綜合報導〕藝人「小鬼」黃鴻升近日到杜拜旅遊,在臉書和粉絲分享旅遊趣事。今日他在臉書透露,因為尿急趕緊找店家借廁所,卻被店家狠狠拒絕,小鬼情急之下竟搬出「道明寺」言承旭求救,還和對方一起歡唱《流星雨》,才讓店家心軟借出廁所讓小鬼方便,讓他直呼,在那一秒言承旭是他心中真正的「台灣之光」。

小鬼笑稱在洩洪那一刻,瞬間覺得言承旭是台灣之光。(資料照,記者陳奕全攝)

小鬼透露杜拜旅遊時,突然非常想上廁所,直呼當下「尿要爆了,膀胱說他想安樂死」,只好趕快向附近的簡餐店借廁所,沒想到店家直接拒絕,表示店裡廁所只提供給工作人員使用,在小鬼苦苦哀求下,店家突然問小鬼是哪裡人,小鬼則表示自己是台灣人,沒想到對方竟然問他「wow do you know 刀命斯(道明寺)」小鬼立刻「裝熟」笑稱和言承旭是好朋友,還和對方一起唱《流星花園》的主題曲《流星雨》,最後店家才回心轉意借廁所給小鬼。

小鬼近日到杜拜旅遊。(翻攝自黃鴻升臉書)

事後,小鬼在臉書笑稱這是一次成功的國際交流,但他也向言承旭道歉,「對不起~事態情急

盜用言大大朋友之名」坦言和言承旭並不熟,但在成功洩洪的那一刻,「言承旭在我心中是真正的台灣之光」逗趣故事讓網友笑翻。