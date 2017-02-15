限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

小鬼杜拜借廁所被拒 成功大絕竟是「道明寺」？

2017/02/15 19:54

小鬼在杜拜借廁所被拒絕，沒想到搬出「道明寺」言承旭，讓他順利借到廁所。（翻攝自黃鴻升臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「小鬼」黃鴻升近日到杜拜旅遊，在臉書和粉絲分享旅遊趣事。今日他在臉書透露，因為尿急趕緊找店家借廁所，卻被店家狠狠拒絕，小鬼情急之下竟搬出「道明寺」言承旭求救，還和對方一起歡唱《流星雨》，才讓店家心軟借出廁所讓小鬼方便，讓他直呼，在那一秒言承旭是他心中真正的「台灣之光」。

小鬼笑稱在洩洪那一刻，瞬間覺得言承旭是台灣之光。（資料照，記者陳奕全攝）

小鬼透露杜拜旅遊時，突然非常想上廁所，直呼當下「尿要爆了，膀胱說他想安樂死」，只好趕快向附近的簡餐店借廁所，沒想到店家直接拒絕，表示店裡廁所只提供給工作人員使用，在小鬼苦苦哀求下，店家突然問小鬼是哪裡人，小鬼則表示自己是台灣人，沒想到對方竟然問他「wow do you know 刀命斯（道明寺）」小鬼立刻「裝熟」笑稱和言承旭是好朋友，還和對方一起唱《流星花園》的主題曲《流星雨》，最後店家才回心轉意借廁所給小鬼。

小鬼近日到杜拜旅遊。（翻攝自黃鴻升臉書）

事後，小鬼在臉書笑稱這是一次成功的國際交流，但他也向言承旭道歉，「對不起～事態情急
盜用言大大朋友之名」坦言和言承旭並不熟，但在成功洩洪的那一刻，「言承旭在我心中是真正的台灣之光」逗趣故事讓網友笑翻。

相關新聞

推薦新聞
周冬雨揪竇靖童遊泰 影后級演技殺價 周冬雨揪竇靖童遊泰 影后級演技殺價
2017/02/15 21:04
歌神人肉快遞！與羅美薇歡慶結婚21年 歌神人肉快遞！與羅美薇歡慶結婚21年
2017/02/15 20:48
老公出這招 4個月就讓失婚翁虹勇敢閃嫁 老公出這招 4個月就讓失婚翁虹勇敢閃嫁
2017/02/15 20:48
陳小春吃飽就睡不播種 應采兒拚女無望 陳小春吃飽就睡不播種 應采兒拚女無望
2017/02/15 20:38
有脫有保庇！ 毒后復出人氣回暖 鐵粉齊聚慶生 有脫有保庇！ 毒后復出人氣回暖 鐵粉齊聚慶生
2017/02/15 20:33
明日提前來台！ 粉絲期待捕捉野生潔西卡 明日提前來台！ 粉絲期待捕捉野生潔西卡
2017/02/15 20:17
劉愷威同房女星下巴驚異凸起 挨酸同款楊冪 劉愷威同房女星下巴驚異凸起 挨酸同款楊冪
2017/02/15 20:14
才不是逃兵！劉亞仁罹「骨瘤」網友不敢再酸 才不是逃兵！劉亞仁罹「骨瘤」網友不敢再酸
2017/02/15 20:13
王家梁警探上身 勇闖刑案現場 王家梁警探上身 勇闖刑案現場
2017/02/15 19:59
（影音）張孝全露底熱舞 鄭秀文挑男人挑大肌肌 （影音）張孝全露底熱舞 鄭秀文挑男人挑大肌肌
2017/02/15 19:53
唐振剛活吞蚯蚓 先伸舌舔冰冷肉體 唐振剛活吞蚯蚓 先伸舌舔冰冷肉體
2017/02/15 19:27
遭指是周湯豪煙霧彈 鬼鬼18字回應 遭指是周湯豪煙霧彈 鬼鬼18字回應
2017/02/15 19:12
臉書也有互動相機、限時動態了！台灣全球搶先上線 臉書也有互動相機、限時動態了！台灣全球搶先上線
2017/02/15 19:00
（影音）林書豪有妹妹了！超模貝拉哈蒂德見他得喊哥 （影音）林書豪有妹妹了！超模貝拉哈蒂德見他得喊哥
2017/02/15 18:37
林俊傑變古裝美女？網友驚：飄瓊瑤fu 林俊傑變古裝美女？網友驚：飄瓊瑤fu
2017/02/15 18:31
（影音）連恩尼遜拍片難忘台灣風光 卻直呼陽明山好嚇人？ （影音）連恩尼遜拍片難忘台灣風光 卻直呼陽明山好嚇人？
2017/02/15 18:29
恭喜！《甄嬛》槿汐姑姑生了 在美順產「小老虎」 恭喜！《甄嬛》槿汐姑姑生了 在美順產「小老虎」
2017/02/15 18:26
劉品言曬比基尼美照 大露屁股微笑曲線 劉品言曬比基尼美照 大露屁股微笑曲線
2017/02/15 18:22
（影音）星光碧昂絲神改編 吸引原唱點讚 （影音）星光碧昂絲神改編 吸引原唱點讚
2017/02/15 18:01
咘咘喜當姊姊 寶寶不給面子？ 咘咘喜當姊姊 寶寶不給面子？
2017/02/15 17:51
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.