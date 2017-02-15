小鬼杜拜借廁所被拒 成功大絕竟是「道明寺」？

小鬼在杜拜借廁所被拒絕，沒想到搬出「道明寺」言承旭，讓他順利借到廁所。（翻攝自黃鴻升臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「小鬼」黃鴻升近日到杜拜旅遊，在臉書和粉絲分享旅遊趣事。今日他在臉書透露，因為尿急趕緊找店家借廁所，卻被店家狠狠拒絕，小鬼情急之下竟搬出「道明寺」言承旭求救，還和對方一起歡唱《流星雨》，才讓店家心軟借出廁所讓小鬼方便，讓他直呼，在那一秒言承旭是他心中真正的「台灣之光」。

小鬼笑稱在洩洪那一刻，瞬間覺得言承旭是台灣之光。（資料照，記者陳奕全攝）

小鬼透露杜拜旅遊時，突然非常想上廁所，直呼當下「尿要爆了，膀胱說他想安樂死」，只好趕快向附近的簡餐店借廁所，沒想到店家直接拒絕，表示店裡廁所只提供給工作人員使用，在小鬼苦苦哀求下，店家突然問小鬼是哪裡人，小鬼則表示自己是台灣人，沒想到對方竟然問他「wow do you know 刀命斯（道明寺）」小鬼立刻「裝熟」笑稱和言承旭是好朋友，還和對方一起唱《流星花園》的主題曲《流星雨》，最後店家才回心轉意借廁所給小鬼。

小鬼近日到杜拜旅遊。（翻攝自黃鴻升臉書）

事後，小鬼在臉書笑稱這是一次成功的國際交流，但他也向言承旭道歉，「對不起～事態情急

盜用言大大朋友之名」坦言和言承旭並不熟，但在成功洩洪的那一刻，「言承旭在我心中是真正的台灣之光」逗趣故事讓網友笑翻。