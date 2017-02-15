（影音）連恩尼遜拍片難忘台灣風光 卻直呼陽明山好嚇人？

連恩尼遜來台拍攝《沈默》，談到最難忘的場景，他提到在陽明山上的刑求場面讓他印象超深。（CatchPlay提供）

〔記者盧家豪／台北報導〕「地表最強老爸」連恩尼遜新作《沈默》幕後花絮今釋出，除大談拍攝心得，他也聊到了他全片最難忘的拍攝場景就是陽明山的焿子坪！他說：「這個地方真的很美，但卻很嚇人！」

原來連恩尼遜在片中飾演赴日傳教的神父，卻被禁教日本政府百般刁難，甚至拿超熱溫泉水猛燙全身是傷的日本教徒，強逼神父棄教，連恩尼遜回想起場景，表示「這場戲描述那些人被綁在木樁上刑求，不是被用裝滿滾燙水的勺子燒灼，就是被扔進滾燙熱泉裡，雖然不是真正的刑求，但卻逼真的嚇人」。

連恩尼遜新作《沈默》中有不少超寫實刑求場面，令觀眾甚至演員都印象深刻。（CatchPlay提供）

而在接受媒體訪問時，連恩尼遜則對台灣懷念不已，還說：「台灣的風景與人都讓我懷念，希望有朝一日能再到台灣來看看。」

而談到導演馬丁史柯西斯，連恩尼遜表示：「不論在多艱困的拍攝場景，他都能讓你感覺自己被捧在手心上，這種愛很可怕，因為你會想為了他把戲演好。」

他也大讚另一位男主角安德魯加菲爾，「他是個很優秀的年輕演員，他對這個角色、這部片和馬丁的奉獻是非常了不起的。」

《沈默》2月17日在台上映。