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首頁 > 婉君推

劉愷威同房女星下巴驚異凸起 挨酸同款楊冪

2017/02/15 20:14

王鷗因演出《瑯琊榜》中「秦般若」一角而爆紅。（翻攝自王鷗微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女演員王鷗以電視劇《迷失金三角》出道，2015年在夯劇《瑯榜》中飾演為達目的而不擇手段的蛇蠍美人「秦般若」成名，爆紅後關於她修修臉的消息頻傳，日前在真人秀《明星大偵探》被發現下巴「凸出一塊」，整形傳言越演越烈。

中國女星王鷗被拍到下巴凸一塊，整形疑雲再起。（翻攝自娛樂圈探班微博）

王鷗日前在真人秀《明星大偵探》以側面入鏡時被拍到下巴有一塊凸起物，但從正面看來並無異狀，關於整型傳聞，王鷗在微博幽默回應：「對不起，王胖子的雙下巴嚇到各位了，我不吃了還不行嗎？」表示自己只是變胖而非整形，被糗硬拗「明明是整容後遺症」。

去年王鷗遭爆與中國女星楊冪的老公劉愷威假戲真做，劉愷威被拍到獨自進入王鷗房間，出軌謠言讓原本就屢傳婚變的兩人關係更岌岌可危，後來爆料狗仔改口澄清是炒作。而楊冪過去也是被點名整形常客，有人翻出楊冪的下巴照與王鷗對比，酸劉愷威喜歡同一款下巴，王鷗的整形疑雲讓楊冪意外躺槍。

楊冪長年被質疑整形，有人挖出她的下巴照與王鷗對比。（翻攝自娛超人微博）「Angelababy」楊穎也曾被拍到下巴變形。（翻攝自微博）

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