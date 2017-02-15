賈靜雯緊張肚劃一刀 咘咘熱情趴肚遭踢回

修杰楷和大型HELLO KITTY玩偶一同現身。（HELLO KITTY 美式餐廳提供）

〔記者洪素津／台北報導〕修杰楷今特別出席知名卡通餐廳開幕記者會，修杰楷和大型HELLO KITTY玩偶一同現身，修杰楷也提到女兒咘咘也是HELLO KITTY的粉絲，回家一定會拿合照給咘咘看，讓她羨慕一下。而日前修杰楷和賈靜雯拋下咘咘前去日本過情人節，問及咘咘有沒有想他們，修杰楷笑說：「好像還好」。

修杰楷表示和老婆賈靜雯去過日本過情人節的計畫已經籌備很久，這段期間也一直給咘咘心理建設，跟她說「爸爸跟媽媽要出去渡假一下」，修杰楷直說現在小孩不能用騙的，一定要好好跟她說，其實咘咘什麼都聽得懂。

修杰楷說女兒咘咘也是HELLO KITTY的粉絲。（HELLO KITTY 美式餐廳提供）

另外問及老婆賈靜雯的身體狀況，修杰楷說賈靜雯狀況很好，連食慾也相當好，而二度當爸的感覺如何？修杰楷表示有第一胎的經驗下，就真的比較不緊張，反倒是已經生兩胎的賈靜雯有點緊張，因為都知道進醫院就即將要「劃一刀，拿出來」難免心情有點忐忑。

而咘咘也知道自己將要當姊姊，頻頻向媽媽肚子裡的妹妹示好，趴在媽媽肚上向她打招呼，修杰楷笑說：「但肚裡的妹妹都不領情，瘋狂踢肚」，顯示姊妹倆已有互動，全家大小都很期待小女兒的到來，不過修杰楷不透露小名，僅表示小孩將在3月出生。

主辦單位特別送洋裝給修杰楷的女兒咘咘。（HELLO KITTY 美式餐廳提供）