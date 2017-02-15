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林俊傑變古裝美女？網友驚：飄瓊瑤fu

2017/02/15 18:31

林俊傑演唱實力深厚，深情嗓音打動不少人。（翻攝自林俊傑臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新加坡歌手「JJ」林俊傑出道多年，演繹多首動人情歌，知名作詞人林夕稱讚他的歌聲是「被天使吻過的聲音」，林俊傑曾兩度奪下金曲獎最佳男歌手，演唱水準有目共睹，今日林俊傑在臉書PO出自己的古裝合成照，沒想到他的五官搭在女裝照上毫無違和感，秀氣模樣連網友都說「我是瓊瑤就找你」。

藝人林俊傑玩古裝美圖軟體，沒想到極度適合古裝扮相。（翻攝自林俊傑臉書）

藝人林俊傑的招牌單眼皮及深深的酒窩是他最大的特色，雖不是大眾所認定的帥哥臉，但可愛溫暖的笑容仍深得粉絲的心，今日他在臉書分享近來很紅的古裝美圖軟體，所PO出的照片中有兩張是古代美女「西施」及三國女英雄「孫尚香」，沒想到他的單眼皮搭上中國古代造型非常天衣無縫，連他自己也忍不住問粉絲：「你相信這真的是我嗎？

林俊傑扮成古代美女非常適合，被網友稱讚「超級美」。（翻攝自林俊傑臉書）

網友看了他的女裝扮相後不禁表示「JJ你是時候接下古裝角色了」，也有網友開玩笑說：「看了你古代女裝我戀愛了。」林俊傑日前參加中國節目「夢想的聲音」，演唱了多首經典歌曲，深情清亮的嗓音將他推向事業的另一波高峰，現場演唱實力與CD毫無差別，更被封為「行走的CD」。

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