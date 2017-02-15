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女兒告白單親媽「我的偶像」 李千娜大呼感動

2017/02/15 16:58

藝人李千娜演歌雙棲，演藝成績亮眼。（翻攝自李千娜臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人李千娜2007年參加第2屆《超級星光大道》得到第10名的成績，比賽結束後開始拍戲，2010年因電影《茱麗葉》奪得第47屆金馬獎「最佳新演員」，並二度入圍金鐘獎最佳女主角，演藝成績亮眼，今日她在臉書PO出女兒的寒假作業，上面寫著「我的偶像是李千娜」，讓她直呼好感動。

李千娜女兒在寒假作業寫「我的偶像是李千娜」，讓她非常感動。（翻攝自李千娜臉書）

李千娜因參加第2屆《超級星光大道》一戰成名，但卻在比賽期間被起底19歲時結婚生子，且婚姻失敗的往事，她雖然大方承認，但外界輿論仍帶給她極大的壓力，近年來李千娜事業繁忙，但仍沒有忽視與孩子的相處，不論多忙都會抽出時間陪孩子，不願錯過一雙兒女的成長過程，今日她在臉書PO出女兒的寒假作業，題目為「我的偶像」，而女兒寫的就是李千娜，女兒的懂事讓她覺得好感動，網友也回應說：「因為妳是個偉大的媽媽！」

藝人ECHO被李千娜認定為「特別的人」。（翻攝自ECHO臉書）

李千娜雖曾經歷婚姻失敗，但兩年前被拍到與藝人ECHO約會，不時可見兩人同遊的照片，直到去年4月總算認愛，承認戀情後小倆口大方放閃，李千娜也透露ECHO喜歡小孩，願意接受她的家庭，相信ECHO會是「特別的那個人」。

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