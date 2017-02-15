KIMIKO「八下操」引戰 館長：她在霸凌業界

祖雄（左）先在臉書上公開表示KIMIKO（右）的「8下操」沒用，之後陸續有健身教練跳出來支持祖雄說法。（合成圖，翻攝自祖雄、KIMIKO臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕舞蹈老師「KIMIKO」林睿君日前公開由她自己研發的「八下系統運動」，先是遭健身專家祖雄嗆「如果這樣能瘦，我15張證照通通拿去燒掉」後，又陸續遭到各家健身教練怒轟，希望不要「誤人子弟」。

健身教練「宅媽花花」不認同KIMIKO的言論，更指出好心提供KIMIKO修正，卻遭封鎖。（翻攝自宅花媽媽臉書）

KIMIKO去年才因「亞洲人天生的體型比例和西方人本來就不一樣。」一文，引發論戰，事後她PO文滅火才息事，沒想到過年公開的瘦身操又引發議論，健身教練「宅媽花花」也認同祖雄的意見，認為KIMIKO的方法若是可以瘦身，也願意燒掉自己的證照，直言公眾人物應該為自己的話負責任，「用沒有科學根據的話術唬不懂的民眾，同樣身為教人運動的職業，我覺得非常可恥。」

「館長」陳之漢用影片打臉KIMIKO提出的運動方法。（翻攝自館長臉書）

而成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢之前開直播回應網友的說法，稱「八下操」根本沒用，會讓想瘦身的人走冤枉路，根本「會害死人」，並認為KIMIKO的言論是在傷害健身界的名聲，最後也表示發聲的健身教練沒有在霸凌她，而是「她在霸凌整個業界！」。