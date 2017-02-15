清純女星路邊哈菸被抓包 粉絲護航「P的」

鄭爽被目擊在上海路邊哈菸。（合成圖，翻攝自搜狐娛樂）

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲的中國女星鄭爽外型甜美，因演出中國版《流星花園》飾演「杉菜」一角走紅，去年又和男神楊洋主演電視劇《微微一笑很傾城》爆紅，擠身中國新一代清純女神。今日卻被爆在上海街頭哈菸，清純形象大崩，讓粉絲相當震驚。

鄭爽（右）演出電視劇《微微一笑很傾城》後人氣暴漲。（翻攝自《微微一笑很傾城》微博）

據中媒《搜狐娛樂》報導，鄭爽近日被捕捉獨自走在上海街頭，身穿黑色大衣、灰色帽T，邊走邊抽菸，直到抽完一根菸後，鄭爽才帶上口罩走回家。鄭爽當街抽菸的照片一出，清純形象立刻崩壞，讓網友直批「作為偶像當街抽菸，不說给青少年的錯誤示範影響，還不注意公共環境，演太妹呢」，但也有部分網友認為，「人家抽不抽煙管你什麼事啊」，表示鄭爽是成年人是自己的選擇。

鄭爽外型甜美，清純形象受到大批粉絲喜愛。（翻攝自微博）

但曝光的照片中，菸頭的火光太過明顯，引起部分粉絲不滿，質疑根本是媒體惡意P圖，笑稱「這不是抽菸，是抽手電筒吧」。鄭爽已許久未推出新作品，近日主演的2部新戲《夏至末至》、《翡翠戀人》都在今日釋出劇照、預告，引起粉絲猜測，是有人刻意抹黑。

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