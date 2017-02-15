前男友藏愛郭碧婷3夜 倪妮勾井柏然放閃互尬

井柏然（右二）與倪妮（右一）被拍到情人節一同逛街放閃。（翻攝自圈內獵人微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星井柏然2007年以《加油好男兒》比賽出道，2015年主演電影《捉妖記》，票房高達24億人民幣（約台幣108億），雖然事後被央視踢爆票房灌水，但井柏然無疑躍升中國一線小生，14日情人節當天他被拍到與女星倪妮同逛商場，女方發現被偷拍後仍表現得落落大方，毫不在意。

中國男星井柏然因《捉妖記》爆紅，成為中國一線男演員。（翻攝自井柏然微博）

據《新浪娛樂》報導，井柏然與倪妮在西洋情人節當天被民眾拍到一同出現在北京賣場，疑似是要一起過節，過去兩人也曾被拍到一同採買生活用品，被猜測已經同居，多數粉絲對兩人戀情給予祝福，但也有網軍懷疑是炒作，不過倪妮發現被偷拍後，仍大方祝福對方「情人節快樂」，十分有氣度。

倪妮因演出張藝謀的電影《金陵十三釵》走紅，為知名「謀女郎」。（翻攝自倪妮微博）

倪妮與中國男星馮紹峰過去曾有一段情，日前馮紹峰與女演員郭碧婷爆熱戀，被拍到共處3天3夜，倪妮難逃被拿來與郭碧婷比較的命運，但粉絲普遍認為馮紹峰還是與倪妮比較相配，但也有網軍批評馮紹峰每接一部戲便換一個女友，「根本是在炒作」。