嘎嘎E奶新歡非一般！ 蔡雯雯曾沾朱木炎、李宗瑞

〔即時新聞／綜合報導〕樂團MP魔幻力量前主唱嘎嘎異性緣極佳，先後被爆與藝人安心亞、Populady寶兒等人交往，最近又被媒體拍到帶一名擁有E奶身材、穿著露出臀部熱褲之女子回家，而該名女子也不是泛泛之輩，赫然就是曾與跆拳道奧運金牌得主朱木炎傳緋聞的蔡雯雯，她在2013年間李宗瑞迷姦案爆發時，還因為幫李說話而受到關注。

根據《鏡傳媒》報導，嘎嘎13日凌晨1時被拍到，有一名火辣E奶妹前往其住處過夜，經查該名女子就是英文名字Kelly的蔡雯雯，她曾在2010年與朱木炎在信義威秀約會看電影被拍到，還在李宗瑞案爆發時發文表示，「名嘴立委靠著未經過證實的緋（應為蜚）語，增加自己的收入及知名度，煞（應為剎）那間覺得李宗瑞也挺可憐的，因為我了解事情的某些真相，真真假假混入其中，或許我最愛的外星人真的也是個恍（應為幌）子了。」

蔡雯雯目前與嘎嘎打得火熱，10日在個人臉書PO文，「如果有個對你超好的人出現，各方面又很契合，怎可能不好好珍惜。」還用hashtag標記「完美情人」。她12日又在臉書PO出一句，「呵，我美多了。」嘎嘎還用本人潘俊佳的臉書跳出來留言，「跟誰比」、「那我帥多了」。蔡還回說，「好啦！你最帥了」甜蜜互動顯示交情匪淺。