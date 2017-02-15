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裘莉新香3/1曝光 詮釋獨特現代女人香

2017/02/15 13:37

以安潔莉娜裘莉為靈感謬思的嬌蘭全新女香「Mon Guerlain （我的印記）」將於3/1全球正式推出。（嬌蘭提供）〔記者邱巧貞／台北報導〕以安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie ）為靈感謬思的嬌蘭全新女香「Mon Guerlain （我的印記）」將於3/1正式推出。

「Mon Guerlain 」由嬌蘭現任調香師Thierry Wasser以安潔莉娜裘莉為靈感，創造一款屬於現代女人印記的全新香水。Thierry Wasser說道：「這是一支能夠詮釋當代女性價值、理想與渴望的嶄新香水。」

「Mon Guerlain 」細節目前尚不能曝光，僅透露主要香調為卡拉薰衣草、印度小花茉莉、大溪地香草、澳洲檀香。售價30ml/2,600元；50ml/3,850元。
（記者邱巧貞攝）「Mon Guerlain 」細節目前尚不能曝光，僅透露主要香調為卡拉薰衣草、印度小花茉莉、大溪地香草、澳洲檀香，是難得以薰衣草作為主香調的香氛，香水瓶身採用1908年由嘉布烈.嬌蘭構思的經典四葉草香水瓶。

甚少為品牌代言的安潔莉娜.裘莉這次首肯與嬌蘭的合作，始於2015 年12月在柬埔寨，當時她正執導電影《 FirstThey Kill My Father 》，對法國嬌蘭的記憶來自她兒時母親最愛的嬌蘭蜜粉，全新廣告場景選擇在南法酒莊拍攝，有趣的是，這地點也是當初裘莉與布萊德彼特舉辦婚禮的酒莊。

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