汪笨湖一手催生《台灣心聲》 堅持本土立場

汪笨湖本土色彩濃厚，一心為台灣這塊土地發聲。（資料照，記者黃欣柏攝）

〔娛樂頻道／台北報導〕電視談話節目主持人汪笨湖今天一度傳出因病辭世，稍早成大醫院以事涉病患隱私不願證實，後又發簡訊給媒體，證實汪笨湖目前還在加護病房治療。事實上，目前仍跟死神拔河的汪笨湖本土政治色彩濃厚，一手催生《台灣心聲》談話節目，對台灣這塊土地有著深厚感情。

本名王瑞振的汪笨湖，輔仁大學哲學系畢業，出身地方望族，國中時看了索忍尼辛的《古拉格群島》後在週記寫下「蔣介石是獨裁者」引起校方注意，顯露叛逆性格，後因經營失敗在1984年至1987年入獄服刑，在獄中開始寫作，作品皆以「汪笨湖」筆名陸續投稿受到好評。

2002年底，汪笨湖在年代MUCH TV台主持談話節目《台灣心聲》，標榜「100％本土原味政論節目，抓妖、嗆聲、說真話，檢驗所有政治人物，走透台灣基層，跟人民借膽，向總統府發聲」，一舉闖出名號。

2007年11月，汪笨湖轉戰台灣藝術電視台推出政論節目《笨湖開講》，主打「絕不相罵，也絕不作假」，一心為台灣這塊土地發聲，目前汪笨湖仍在加護病房救治，忠實觀眾都希望他能度過難關。