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黑寡婦二度離婚 稱一夫一妻制不自然

2017/02/15 13:43

思嘉喬安森上月傳出和老公荷曼杜里亞克悄悄離婚。（翻攝自美網）〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢女星思嘉喬安森憑《復仇者聯盟》片中的女英雄「黑寡婦」紅遍全球，上月驚傳和結婚3年的法國記者荷曼杜里亞克已離婚半年，日前她接受《花花公子》專訪，談到戀愛和婚姻觀，語出驚人表示：「我不認為一夫一妻制是自然的。」她說：「我認為婚姻的概念非常浪漫，那是一個美麗的想法，實踐婚姻也可以是一件美事，但我不認為一夫一妻是自然的，婚姻需要經營，要多很多心力。」似乎在呼應婚變傳聞。

思嘉最近接受《花花公子》專訪，分享她的婚姻觀，透露：「一夫一妻制是不自然的。」（翻攝自美網）據《蘋果日報》報導，喬安森還說：「婚姻對很多人、每個人而言，都需要投入大量心力，這件事證明了它不是一件自然的事情。我很尊重婚姻，也參與其中，但我認為看得更深遠的話，它絕對違反天性。」她認為結婚和沒結婚截然不同，即使在一起10年了，結婚後感覺還是不一樣，直說：「婚姻是美麗的責任，但她終究還是責任。」似乎暗示責任讓她不自在，喬安森2014年和荷曼杜里亞克秘婚，女兒蘿絲目前已2歲半，上月傳出2人已悄悄離婚，若屬實，她的第二段婚姻僅維持不到3年就Game over。

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