被爆熱戀王家梁 周曉涵羞認很會取悅男友

周曉涵長相姣好、身材火辣。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕周曉涵外型甜美身材火辣，從還有「無名小站」的時候就已經是知名的校園美女，擁有傲人D奶的她自曝，其實本來只有小一個罩杯的C奶，是透過後天的按摩，才按成現在波濤胸湧的樣子，她還大方透露自己雖然在談感情時很強勢，但也很會取悅男友，就算對方要她穿丁字褲也能配合。

《鏡週刊》報導，周曉涵接連三年拿下內衣品牌代言，傲人D奶不只吸睛、吸金能力更是一流，不過她透露其實D奶不是天生麗質，是後天透過知名按摩師按摩，罩杯才成功升級：「那按摩力道就跟腳底按摩一樣，可是按在胸部，讓我好想打按摩師！」事後還要敷膜、綁帶固定，每次都痛到哭，但看到傲人成果就會釋懷不少。

才剛被《壹週刊》爆出與王家梁熱戀的周曉涵也透露，自己在感情世界裡是屬於比較強勢的女性，雖然是女王性格，但她也自認很能夠取悅男友：「如果我有男友，我會為他量身打造，有的男生就比較變態嘛！喜歡女學生那種純白很清純的樣子，有的男生喜歡很火辣的，例如丁字褲我也會配合。」最後她也笑著說當然不會每天都這樣，只有「特殊節日」才會。

周曉涵（左）被爆與王家梁（右）熱戀中。（合成圖，翻攝自臉書）

周曉涵今天稍早則透過臉書發文：「緋聞是什麼？能吃嗎？哥兒們就是哥兒們呀～」否認新戀情。