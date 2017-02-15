最受期待星二代公投 Rain金泰希的寶寶41％奪冠
2017/02/15 14:20
Rain（右）和金泰希（左）的寶寶最受南韓民眾期待。（翻攝自韓網）
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓小天王Rain和第一美女金泰希新婚1個月，討論熱度居高不下，從婚紗、婚禮、蜜月地點到現在，大家已經開始期待小孩了，最近南韓某人氣八卦網站，舉辦了票選，選出「最值得期待星二代的明星夫妻」，Rain和金泰希以41%的高得票率奪冠，看來這對金童玉女的下一代，將會在萬眾矚目下誕生。
安宰賢（右）、具惠善（左）這對超甜夫妻檔的寶寶，也相當受民眾期待。（翻攝自韓網）
據《韓星網》報導，除了Rain和金泰希，去年520結婚的姊弟戀夫妻檔安宰賢、具惠善，最近出演真人實境秀《新婚日記》，狂曬小倆口甜蜜新婚生活，讓觀眾相當羨慕，因此也很期待2人的未來的寶寶，獲得37%的得票數，另外，近日大婚的H.O.T成員文熙俊和昭燏，也榜上有名。
H.O.T文熙俊（右）和「Crayon Pop」26歲成員昭燏（左）近日大婚。（翻攝自韓網）
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