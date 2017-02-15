國道遊覽車翻覆意外責任歸屬 台客名嘴說話了

台客名嘴對國道發生遊覽車翻覆意外指向駕駛疏失，持不同看法。（翻攝自羅友志臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前晚國道發生重大遊覽車翻覆意外，交通部長賀陳旦昨在記者會為高速公路設計安全背書，認為道路條件並非釀禍主因，問題應該在於車輛或駕駛人，這樣說法，「台客名嘴」羅友志提出不同看法。

台客名嘴說，是駕駛問題，交通部長說的很好，不過他以為賀陳旦要說的是：「都是民眾要出去玩。」羅友志認為：「是駕駛的問題，以前也用過，當年新航空難，明明是我們跑道整修，報錯路，害空難零紀錄的新航飛機撞上機具，交通部第一時間也說駕駛的問題。」結果，國際飛航譁然，新加坡取消台北加油點。

前晚發生國道遊覽車撞車意外，現場慘不忍睹。（資料照，記者羅沛德攝）

「復興航空澎湖空難，明明是空軍指揮官自大跋扈，下錯跑道，交通部第一時間也說駕駛的問題」，羅友志說，調查結果，真的是指揮官疏失，「官員就是這樣，治安不好，都說是警察的問題，小偷都是警察叫來的；薪水不高，是老闆的問題，沒賺錢都是老闆的錯」，他難過地說：「現在死了33人，都是駕駛的問題，其他相關人士，都沒問題。」