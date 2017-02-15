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（影音）林大晉不怕過氣 情人節甜唱「永恆」獻粉絲

2017/02/15 11:39

林大晉1996年出道時曾紅遍全台，後因兵役問題暫停演藝事業，退伍後重新出發。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕1996年以模仿大賽出道的歌手「精靈」林大晉，曾和勞光宇組成「POSTM2N」，1988年加入新成員王仁甫，成為「POSTM3N」，和同比賽出身的「四大天王」羅志祥、歐漢聲、陳顯政和陳霆叡並稱為「七小福」，一度紅遍全台，雖因兵役因素暫停了演藝事業，但他一直懷抱夢想，退伍後重新出發，不怕從頭開始，更努力的學習和累積經驗，20年過去，成立了自己的娛樂公司，也是各大公司企業爭相邀請的尾牙對象，漸漸重回小天王的地位。

林大晉出道20年，為感謝對他不離不棄的粉絲，在情人節當天獻上翻唱曲《永恆》。（翻攝自YouTube）20年來，林大晉經歷了演藝生涯的大起大落，團體時期的粉絲早已不見蹤影，但仍有相當死忠的「小精靈」一路力挺，無論場地多遠都願意到場支持，有些從單身一直追到結婚，對於這些粉絲，林大晉相當感動和感激，昨適逢情人節，他以Cover形式翻唱日本歌手赤西仁的經典抒情單曲「永恆」，當做獻給歌迷的禮物，還寫下：「或許我已經過氣，或許我不被看好，但因為你們，我更加愛惜自己…。」相當具有誠意，也表達和所有的「小精靈」相許永恆的承諾。

相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）

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