最痛楚情人節 正妹主播尊重逝者「做得好」

韓佩穎希望新聞播報都能感同身受，多替他人著想。（翻攝自韓佩穎臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前晚國道發生重大遊覽車翻覆意外，東森主播簡立喆吐露經歷有生以來最難忘、也最痛楚情人夜，同台正妹主播韓佩穎更是感同身受，體認到新聞主播的社會責任。

昨天有許多讓人深感震驚的新聞，韓佩穎難過說：「棒球教練陳威成的兒子師生戀變調，女星小嫻天生沒子宮卻很勇敢地說出自身經歷，以及前天深夜發生的國道賞櫻團重大車禍。」述說著昨天是個令人痛心的情人節。

韓佩穎說，昨天當她播報新聞時，實在無法說出殘忍字眼，所以不會仔細描述死者歷經不幸過程，「我不想用驚悚描述，只為了吸引觀眾；播報時，我不斷逐字逐句地看內文、不斷修改稿頭，我想尊重逝者、也心疼罹難者的親友家屬，不想讓他們再聽見會心痛字眼。」

韓佩穎自臉書表達對國道遊覽車翻覆意外逝者的尊重。（翻攝自韓佩穎臉書）

韓佩穎的感同身受，對逝者尊重及心疼罹難者家屬，讓網友誇她「凡事都會替別人著想」、「懂得尊重他人，必定人人尊重」，認為她的新聞播報「做得好」，讓網友一致認為韓佩穎真是一位很善良、又很認真的新聞主播。