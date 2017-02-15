限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

最痛楚情人節 正妹主播尊重逝者「做得好」

2017/02/15 09:40

韓佩穎希望新聞播報都能感同身受，多替他人著想。（翻攝自韓佩穎臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前晚國道發生重大遊覽車翻覆意外，東森主播簡立喆吐露經歷有生以來最難忘、也最痛楚情人夜，同台正妹主播韓佩穎更是感同身受，體認到新聞主播的社會責任。

昨天有許多讓人深感震驚的新聞，韓佩穎難過說：「棒球教練陳威成的兒子師生戀變調，女星小嫻天生沒子宮卻很勇敢地說出自身經歷，以及前天深夜發生的國道賞櫻團重大車禍。」述說著昨天是個令人痛心的情人節。

韓佩穎說，昨天當她播報新聞時，實在無法說出殘忍字眼，所以不會仔細描述死者歷經不幸過程，「我不想用驚悚描述，只為了吸引觀眾；播報時，我不斷逐字逐句地看內文、不斷修改稿頭，我想尊重逝者、也心疼罹難者的親友家屬，不想讓他們再聽見會心痛字眼。」

韓佩穎自臉書表達對國道遊覽車翻覆意外逝者的尊重。（翻攝自韓佩穎臉書）

韓佩穎的感同身受，對逝者尊重及心疼罹難者家屬，讓網友誇她「凡事都會替別人著想」、「懂得尊重他人，必定人人尊重」，認為她的新聞播報「做得好」，讓網友一致認為韓佩穎真是一位很善良、又很認真的新聞主播。

相關新聞

推薦新聞
嘎嘎帶妹回家過夜 週刊爆：寶兒不滿狂到他家鬧事 嘎嘎帶妹回家過夜 週刊爆：寶兒不滿狂到他家鬧事
2017/02/15 06:26
比拍片更好賺！？3人氣AV女優風俗店「外賣」 比拍片更好賺！？3人氣AV女優風俗店「外賣」
2017/02/15 07:19
整形女王離婚10億富商 因為...不想再嫁了 整形女王離婚10億富商 因為...不想再嫁了
2017/02/15 08:05
樂當小媽 透視主播被爆秘嫁百億富商 樂當小媽 透視主播被爆秘嫁百億富商
2017/02/15 07:11
中醫爸心疼開藥「看子宮會不會長出來」 逼哭小嫻 中醫爸心疼開藥「看子宮會不會長出來」 逼哭小嫻
2017/02/15 09:46
50歲女星凍卵10年 考慮找「代孕」拚生子 50歲女星凍卵10年 考慮找「代孕」拚生子
2017/02/15 08:23
雀斑小姐不只是女友 周刊爆料周湯豪已訂婚 雀斑小姐不只是女友 周刊爆料周湯豪已訂婚
2017/02/15 08:20
邵雨薇遭換角？吳慷仁新戲女主角變成「她」 邵雨薇遭換角？吳慷仁新戲女主角變成「她」
2017/02/15 07:12
韌帶斷裂後 歐陽妮妮生活變這樣 韌帶斷裂後 歐陽妮妮生活變這樣
2017/02/15 07:08
被爆戀上房祖名？ 歐陽娜娜斥：他是大叔耶！ 被爆戀上房祖名？ 歐陽娜娜斥：他是大叔耶！
2017/02/15 08:14
找到前世老婆 歐陽娜娜情人節和他過 找到前世老婆 歐陽娜娜情人節和他過
2017/02/15 07:14
文化部交通部簽約 打造世界第一鐵道博物館 文化部交通部簽約 打造世界第一鐵道博物館
2017/02/15 07:16
兒子黏阿嬤 萁萁淚訴被趕出門 兒子黏阿嬤 萁萁淚訴被趕出門
2017/02/15 06:00
周董爽爆有兒子 昆凌情人節曬孕肚 周董爽爆有兒子 昆凌情人節曬孕肚
2017/02/15 06:00
休傑克曼皮膚癌又復發 PO照報平安 休傑克曼皮膚癌又復發 PO照報平安
2017/02/15 06:00
廖家儀黃瑄 尬奶比「胸狠」 廖家儀黃瑄 尬奶比「胸狠」
2017/02/15 06:00
田馥甄難逃長輩催婚 情人節笑談高齡產婦 田馥甄難逃長輩催婚 情人節笑談高齡產婦
2017/02/15 06:00
男偶像單身10年 自嘲皮鬆無人陪 男偶像單身10年 自嘲皮鬆無人陪
2017/02/15 06:00
曾國城夯麵大方送 高以翔人人有紅包 曾國城夯麵大方送 高以翔人人有紅包
2017/02/15 06:00
「龐德女郎」3天演活毒蟲媽媽 角逐奧斯卡女配角 「龐德女郎」3天演活毒蟲媽媽 角逐奧斯卡女配角
2017/02/15 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.