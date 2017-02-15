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丁文琪破例放閃PO照 林宥嘉竟「戴套」甜回...

2017/02/15 11:05

林宥嘉去年11月跟女友丁文琪求婚，今年1月就已完成登記手續。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手林宥嘉去年底在臉書上預告求婚，1小時後開心宣告「她說好」，一度成為網路流行語，兩人趕進度，早在今年1月就登記結婚，濃情蜜意令人羨慕，而一直以來相當低調的小倆口，昨情人節破例曬出閃照，雖然新手人夫林宥嘉沒露臉，被卡通頭套遮住，仍掩飾不了幸福氛圍，讓網友直呼快被閃瞎。

丁文琪在情人節難得放閃，曬出和林宥嘉的甜蜜合照。（翻攝自臉書）丁文琪從認愛林宥嘉到結婚，都相當低調，鮮少曬和對方的合照，昨天適逢西洋情人節，難得應景一下曬出夫妻倆甜蜜合影，這也是他們登記結婚以來首度同框合照，照片中兩人都戴著造型頭套，林宥嘉更是被恐龍頭套遮住整個臉，但畫面仍散發濃濃幸福感，丁文琪也說：「情人節破例po一張合照。」還開玩笑說：「逗你笑一下。」而林宥嘉也隨後轉發合照：「什麼？什麼情人節？死定了了...」互動熱絡又甜蜜，網友忍不住虧：「怎麼沒露臉還是可以閃！」

林宥嘉也轉發老婆貼文，互動超閃。（翻攝自臉書）

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