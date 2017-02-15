阿信潮牌被爆抄襲 拉政府背書這麼說...

阿信潮牌STAYREAL被爆抄襲。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由「五月天」主唱阿信與高中同學「不二良」共同創立的潮流品牌「STAYREAL」，最近傳出該牌旗下另一品牌ROCKCOCO的吉祥物抄襲日本品牌，爆料者指稱ROCKCOCO的品牌吉祥物，長得與日牌LOVERS HOUSE雷同。對此，STAYREAL也拿出經濟部智慧財產局公布的合法商標註冊文件佐證，證明沒有抄襲。

《蘋果日報》報導，潮牌STAYREAL的商品多由不二良設計，ROCKCOCO則由設計師NEW NEW負責，爆料者稱ROCKCOCO吉祥物是在2010年創造的，卻與80年代原宿龐克品牌LOVERS HOUSE雷同，並指NEW NEW在STAYREAL於松菸辦的「在場證明特展」的粉紅小精靈，也是抄襲吉卜力工作室的角色小黑炭，稱兩者僅有顏色上不同。然而爆料者也指出STAYREAL以前就曾因為疑似抄襲迪士尼的米老鼠，被可口可樂拒絕合作，認為阿信與不二良雖自居創作人，卻不尊重原創。

STAYREAL副牌ROCKCOCO（左）被指抄襲日本品牌（右）。（翻攝「設計是這樣做的嗎？」臉書）

對於爆料者的指控，STAYREAL公司也拿出政府的註冊文件回應：「關於品牌中所創造使用的卡通肖像，都是經過合法商標註冊完成。」也強調對智慧財產權高度尊重，若有意見會虛心受教。