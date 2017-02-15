限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

阿信潮牌被爆抄襲 拉政府背書這麼說...

2017/02/15 09:54

阿信潮牌STAYREAL被爆抄襲。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由「五月天」主唱阿信與高中同學「不二良」共同創立的潮流品牌「STAYREAL」，最近傳出該牌旗下另一品牌ROCKCOCO的吉祥物抄襲日本品牌，爆料者指稱ROCKCOCO的品牌吉祥物，長得與日牌LOVERS HOUSE雷同。對此，STAYREAL也拿出經濟部智慧財產局公布的合法商標註冊文件佐證，證明沒有抄襲。

《蘋果日報》報導，潮牌STAYREAL的商品多由不二良設計，ROCKCOCO則由設計師NEW NEW負責，爆料者稱ROCKCOCO吉祥物是在2010年創造的，卻與80年代原宿龐克品牌LOVERS HOUSE雷同，並指NEW NEW在STAYREAL於松菸辦的「在場證明特展」的粉紅小精靈，也是抄襲吉卜力工作室的角色小黑炭，稱兩者僅有顏色上不同。然而爆料者也指出STAYREAL以前就曾因為疑似抄襲迪士尼的米老鼠，被可口可樂拒絕合作，認為阿信與不二良雖自居創作人，卻不尊重原創。

STAYREAL副牌ROCKCOCO（左）被指抄襲日本品牌（右）。（翻攝「設計是這樣做的嗎？」臉書）

對於爆料者的指控，STAYREAL公司也拿出政府的註冊文件回應：「關於品牌中所創造使用的卡通肖像，都是經過合法商標註冊完成。」也強調對智慧財產權高度尊重，若有意見會虛心受教。

相關新聞

推薦新聞
（影音）田馥甄開金口 深情演繹《美女與野獸》主題曲 （影音）田馥甄開金口 深情演繹《美女與野獸》主題曲
2017/02/15 10:25
最痛楚情人節 正妹主播尊重逝者「做得好」 最痛楚情人節 正妹主播尊重逝者「做得好」
2017/02/15 09:40
醜聞纏身帶衰羅大佑 袁惟仁辦演唱會只賣出2成 醜聞纏身帶衰羅大佑 袁惟仁辦演唱會只賣出2成
2017/02/15 09:38
（影音）施易男強忍悲痛 今送別慈母小明明 （影音）施易男強忍悲痛 今送別慈母小明明
2017/02/15 08:39
雀斑小姐不只是女友 周刊爆料周湯豪已訂婚 雀斑小姐不只是女友 周刊爆料周湯豪已訂婚
2017/02/15 08:20
被爆戀上房祖名？ 歐陽娜娜斥：他是大叔耶！ 被爆戀上房祖名？ 歐陽娜娜斥：他是大叔耶！
2017/02/15 08:14
小嫻淚訴天生沒子宮 盼代理孕母在台合法 小嫻淚訴天生沒子宮 盼代理孕母在台合法
2017/02/15 07:22
比拍片更好賺！？3人氣AV女優風俗店「外賣」 比拍片更好賺！？3人氣AV女優風俗店「外賣」
2017/02/15 07:19
文化部交通部簽約 打造世界第一鐵道博物館 文化部交通部簽約 打造世界第一鐵道博物館
2017/02/15 07:16
找到前世老婆 歐陽娜娜情人節和他過 找到前世老婆 歐陽娜娜情人節和他過
2017/02/15 07:14
「柚子」北川看NBA秒變小粉絲 20周年精選輯豪華推出 「柚子」北川看NBA秒變小粉絲 20周年精選輯豪華推出
2017/02/15 07:13
邵雨薇遭換角？吳慷仁新戲女主角變成「她」 邵雨薇遭換角？吳慷仁新戲女主角變成「她」
2017/02/15 07:12
樂當小媽 透視主播被爆秘嫁百億富商 樂當小媽 透視主播被爆秘嫁百億富商
2017/02/15 07:11
Kimiko減肥操再被打臉 慘遭健身界狂吐槽 Kimiko減肥操再被打臉 慘遭健身界狂吐槽
2017/02/15 06:41
嘎嘎帶妹回家過夜 週刊爆：寶兒不滿狂到他家鬧事 嘎嘎帶妹回家過夜 週刊爆：寶兒不滿狂到他家鬧事
2017/02/15 06:26
周董爽爆有兒子 昆凌情人節曬孕肚 周董爽爆有兒子 昆凌情人節曬孕肚
2017/02/15 06:00
遭冒名跟粉絲要LINE 畢書盡暴氣 遭冒名跟粉絲要LINE 畢書盡暴氣
2017/02/15 06:00
男偶像單身10年 自嘲皮鬆無人陪 男偶像單身10年 自嘲皮鬆無人陪
2017/02/15 06:00
生田斗真黏TT 爆和女友半同居 生田斗真黏TT 爆和女友半同居
2017/02/15 06:00
「龍先生」張震登柏林 大獲好評搶影帝 「龍先生」張震登柏林 大獲好評搶影帝
2017/02/15 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.