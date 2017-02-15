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中醫爸心疼開藥「看子宮會不會長出來」 逼哭小嫻

2017/02/15 09:46

小嫻天生沒有子宮，但為了身為獨子的老公何守正，仍想努力找方法求子。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕小嫻和知名籃球員何守正結婚4年多，外界一直相當關注他們的做人進度，直到最近她坦承17歲時就知道自己沒有子宮，一輩子無法懷孕，讓外界相當震驚和心疼，她透露得知事實的當下，她和家人都大受打擊，尤其是當中醫師的爸爸，一度無法接受，非常心疼愛女，小嫻哽咽說：「他一直說可以幫我補中藥，看子宮會不會長出來。」

小嫻透露得知沒有子宮的當下，她和家人都難以接受，爸爸更是心疼不已。（翻攝自臉書）據《蘋果日報》報導，小嫻14歲就發現沒有月經，17歲才去就醫檢查，卻被醫生告知天生就沒有子宮，終身無法懷孕，回到家後只敢跟姊姊說，妹倆抱頭痛哭，日後也不敢告訴爸媽，但因她同時間被診斷出卵巢內有良性畸胎瘤，直到要動手術時，爸媽才被告知此事，談起爸媽，小嫻一度哽咽透露：「我爸是中醫師，一直說可以幫我補中藥，看子宮會不會長出來。」不過後來也釋懷了，還搞笑安慰她：「沒生沒關係，萬一小孩生出來不聽話，我還不是會生氣？像他生我們，我們還不是都不聽他的。」至於媽媽會不會內疚？她則回：「不會啦，我會把自己照顧好。」

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