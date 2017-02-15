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整形女王離婚10億富商 因為...不想再嫁了

2017/02/15 08:05

「整形女王」顧婕因多次動刀整形，又大方分享經驗談而爆紅。（翻攝自顧婕臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星顧婕出道20年，曾拍過三級片，卻一直沒有代表作，後來則因多次整型，又大方分享整形經驗、術後照片，大膽作風讓她瞬間爆紅，更被封為「整形女王」。顧婕2012年嫁給身價10億的內衣大王後，沒想到最近卻傳出她早與老公離婚，心理更因此大受打擊，找心理醫師諮詢才走出低潮。

《壹週刊》報導，今年50歲的顧婕2012年嫁給吳姓「內衣大王」後，婚姻維持不到3年就離婚，她表示與老公及婆婆相處都有問題，隱忍了1年最後選擇離婚：「婚姻是兩個家庭的問題，不只是我跟先生的問題。」對於未來的擇偶門檻，她認為對方要擁有一定的經濟條件且有責任心：「至少希望有空可以陪我吃飯、看電影。」至於是否願意再走入婚姻或與未來對象同居？顧婕坦言說：「一個人住好自在，一同居就沒有濃情蜜意了，距離才是美感。」強調上次婚姻造成的打擊，不會讓她再想結婚了。

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