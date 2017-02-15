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醜聞纏身帶衰羅大佑 袁惟仁辦演唱會只賣出2成

2017/02/15 09:38

袁惟仁去年和結婚14年的老婆陸元琪離婚，不到20小時又被拍到載辣妹回家，形象重創。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕袁惟仁籌畫的《假如我是羅大佑》演唱會，25日將在小巨蛋舉行，雖然袁惟仁辦的拼盤演唱會卡司不弱，包含林俊傑、戴佩妮、陶喆等金曲歌王歌后，門票銷售卻慘兮兮，被網友爆料視野最好的黃2C區，只賣出12張，整場只售出2成，疑因去年離婚又被拍到載辣妹回家的負面新聞導致，讓音樂教父羅大佑跟著躺槍。

袁惟仁去年曾在微博宣傳他主辦的《假如我是羅大佑》演唱會，但無論北京、上海或台北，票房都很低迷。（翻攝自微博）

據《壹週刊》報導，袁惟仁主辦的《假如我是羅大佑》演唱會，去年已在北京和上海辦過兩場，但票房都低迷，11月傳出他被擄走軟禁，就是因他演唱會宣傳不足、策略失誤，讓金主損失千萬元人民幣有關，這場演唱會這個月將拉回台北辦最終場，票房仍然悽慘，還有2000多張票未售出，完售的只有800元票價區，1樓特區還有200多個空位，2、3樓簡直鬧空城，即使有許多大咖歌手助陣，甚至羅大佑也會已嘉賓身分現身，觀眾仍不買帳，袁惟仁曾說辦這場演唱會是抱著向偶像致敬的心情，動用不少人脈和資源，希望更多人聽到羅大佑的經典歌曲，但現在看來，美夢無法成真。

對於票房失利一事，袁惟仁未接聽電話，承辦單位「大大娛樂」總經理李明智表示，公司只負責行政執行，未負責售票，「如果是大大辦的，早就大力宣傳了，卡司不錯很好操作啊！」他知道票房不佳，不過沒多說，只說：「細節要問袁惟仁。」

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