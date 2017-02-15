雀斑小姐不只是女友 周刊爆料周湯豪已訂婚

周湯豪（左）被周刊爆料將秘婚知名部落客「雀斑小姐」（右）。（翻攝自臉書、IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕外型帥氣又才華滿溢的周湯豪，出道多年直到最近才嘗到紅透半邊天的滋味，不過人紅是非多，私下的感情生活也開始被外界關注，除了和鬼鬼的似真似假的緋聞，也被爆秘戀外型時尚亮眼的部落客兼模特兒「雀斑小姐」，但日前周湯豪在西門町辦簽唱會時，一概否認並強調單身，笑說：「都只是朋友，不管有還是沒有（女友），都不會跟大家交代。」

周湯豪多次被挖出和雀斑小姐一起出遊的照片。（翻攝自IG）

據《周刊王》報導，雖然周湯豪一直對外表示單身，以「好朋友」打太極，其實和「雀斑小姐」已交往半年多，更勁爆的是，可能已不是女友身分，而是「未婚妻」了，去年11月，女方的私人臉書標註「已訂婚」，好友們也紛紛喊恭喜，看好這段戀情，有爆料者指出，最近聽說兩人有意在今年步入禮堂，和鬼鬼傳翻天的緋聞，只是為了掩蓋有正宮女友的事實。

周湯豪（右）多次被挖出和雀斑小姐（前中）一起出遊的照片。（翻攝自IG）

據悉，女方相當重視和周湯豪的感情，自從被拍到密會後，她深怕影響周的事業，即開始製造分手假象，除了在IG寫下：「最好的報復就是過得比他好。」還標記周湯豪帳號，但沒多久就刪除，後來又上傳一張情侶騎單車照，寫下：「依戀某個人的問題，是當他離開時，你就感到失落。」字字句句濃情蜜意，最近一篇則是透露：「我所理解的生活，就是和我喜歡的一切在一起，今天換了小湯圓的新床單，抱著你的枕頭不知道會不會好睡點。」而周湯豪的小名就是「周湯圓」，頻頻發療傷文，事實上沒有分手，可見女方對周湯豪的重視，對已訂婚的傳聞，周湯豪所屬太陽娛樂表示：「之前已說是朋友了，對於無謂的爆料，我們不予回應。」