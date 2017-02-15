限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

雀斑小姐不只是女友 周刊爆料周湯豪已訂婚

2017/02/15 08:20

周湯豪（左）被周刊爆料將秘婚知名部落客「雀斑小姐」（右）。（翻攝自臉書、IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕外型帥氣又才華滿溢的周湯豪，出道多年直到最近才嘗到紅透半邊天的滋味，不過人紅是非多，私下的感情生活也開始被外界關注，除了和鬼鬼的似真似假的緋聞，也被爆秘戀外型時尚亮眼的部落客兼模特兒「雀斑小姐」，但日前周湯豪在西門町辦簽唱會時，一概否認並強調單身，笑說：「都只是朋友，不管有還是沒有（女友），都不會跟大家交代。」

周湯豪多次被挖出和雀斑小姐一起出遊的照片。（翻攝自IG）

據《周刊王》報導，雖然周湯豪一直對外表示單身，以「好朋友」打太極，其實和「雀斑小姐」已交往半年多，更勁爆的是，可能已不是女友身分，而是「未婚妻」了，去年11月，女方的私人臉書標註「已訂婚」，好友們也紛紛喊恭喜，看好這段戀情，有爆料者指出，最近聽說兩人有意在今年步入禮堂，和鬼鬼傳翻天的緋聞，只是為了掩蓋有正宮女友的事實。

周湯豪（右）多次被挖出和雀斑小姐（前中）一起出遊的照片。（翻攝自IG）

據悉，女方相當重視和周湯豪的感情，自從被拍到密會後，她深怕影響周的事業，即開始製造分手假象，除了在IG寫下：「最好的報復就是過得比他好。」還標記周湯豪帳號，但沒多久就刪除，後來又上傳一張情侶騎單車照，寫下：「依戀某個人的問題，是當他離開時，你就感到失落。」字字句句濃情蜜意，最近一篇則是透露：「我所理解的生活，就是和我喜歡的一切在一起，今天換了小湯圓的新床單，抱著你的枕頭不知道會不會好睡點。」而周湯豪的小名就是「周湯圓」，頻頻發療傷文，事實上沒有分手，可見女方對周湯豪的重視，對已訂婚的傳聞，周湯豪所屬太陽娛樂表示：「之前已說是朋友了，對於無謂的爆料，我們不予回應。」

相關新聞

推薦新聞
嘎嘎帶妹回家過夜 週刊爆：寶兒不滿狂到他家鬧事 嘎嘎帶妹回家過夜 週刊爆：寶兒不滿狂到他家鬧事
2017/02/15 06:26
整形女王離婚10億富商 因為...不想再嫁了 整形女王離婚10億富商 因為...不想再嫁了
2017/02/15 08:05
無子宮人妻女星 砸430萬拚子失敗 無子宮人妻女星 砸430萬拚子失敗
2017/02/15 06:00
樂當小媽 透視主播被爆秘嫁百億富商 樂當小媽 透視主播被爆秘嫁百億富商
2017/02/15 07:11
50歲女星凍卵10年 考慮找「代孕」拚生子 50歲女星凍卵10年 考慮找「代孕」拚生子
2017/02/15 08:23
雀斑小姐不只是女友 周刊爆料周湯豪已訂婚 雀斑小姐不只是女友 周刊爆料周湯豪已訂婚
2017/02/15 08:20
小嫻淚訴天生沒子宮 盼代理孕母在台合法 小嫻淚訴天生沒子宮 盼代理孕母在台合法
2017/02/15 07:22
Kimiko減肥操再被打臉 慘遭健身界狂吐槽 Kimiko減肥操再被打臉 慘遭健身界狂吐槽
2017/02/15 06:41
（影音）施易男強忍悲痛 今送別慈母小明明 （影音）施易男強忍悲痛 今送別慈母小明明
2017/02/15 08:39
文化部交通部簽約 打造世界第一鐵道博物館 文化部交通部簽約 打造世界第一鐵道博物館
2017/02/15 07:16
晨翔閃退SpeXial 吳克群被爆是元兇 晨翔閃退SpeXial 吳克群被爆是元兇
2017/02/15 06:28
醜聞纏身帶衰羅大佑 袁惟仁辦演唱會只賣出2成 醜聞纏身帶衰羅大佑 袁惟仁辦演唱會只賣出2成
2017/02/15 09:38
周董爽爆有兒子 昆凌情人節曬孕肚 周董爽爆有兒子 昆凌情人節曬孕肚
2017/02/15 06:00
「柚子」北川看NBA秒變小粉絲 20周年精選輯豪華推出 「柚子」北川看NBA秒變小粉絲 20周年精選輯豪華推出
2017/02/15 07:13
休傑克曼皮膚癌又復發 PO照報平安 休傑克曼皮膚癌又復發 PO照報平安
2017/02/15 06:00
廖家儀黃瑄 尬奶比「胸狠」 廖家儀黃瑄 尬奶比「胸狠」
2017/02/15 06:00
田馥甄難逃長輩催婚 情人節笑談高齡產婦 田馥甄難逃長輩催婚 情人節笑談高齡產婦
2017/02/15 06:00
男偶像單身10年 自嘲皮鬆無人陪 男偶像單身10年 自嘲皮鬆無人陪
2017/02/15 06:00
Darren教堂再婚 邀老婆喝喜酒 Darren教堂再婚 邀老婆喝喜酒
2017/02/15 06:00
「龐德女郎」3天演活毒蟲媽媽 角逐奧斯卡女配角 「龐德女郎」3天演活毒蟲媽媽 角逐奧斯卡女配角
2017/02/15 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.