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「柚子」北川看NBA秒變小粉絲 20周年精選輯豪華推出

2017/02/15 07:13

「柚子」4月將推出20周年紀念精選輯，和吉祥物「柚子太郎」一起拍攝宣傳照。（華納提供）〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本民謠團「柚子」成員北川悠仁熱愛籃球，一談起籃球就滔滔不絕，包括今年在內，他已連續3年擔任日本WOWOW電視台的NBA全明星賽播報特派員。而「柚子」邁入出道20周年，4月將推出20周年紀念精選輯《柚子イロハ 1997-2017》，3CD收錄出道以來的50首精選歌曲，讓新舊歌迷一次聽個夠，就連宣傳照也選擇和粉絲俱樂部的吉祥物「柚子太郎」一起合照，相當用心。

「柚子」北川悠仁熱愛籃球，已經連續3年擔任NBA全明星賽轉播特派員。（翻攝自網路）北川日前受訪時透露，出道以後有段時期生活型態改變很大，一度覺得走投無路，靠著和朋友打籃球才走出低潮，因此對他來說，籃球不只是他喜歡的運動，對他來說更有著深刻意義。而曾到NBA球賽現場採訪的他，見到籃球明星就化身小粉絲，笑稱「看大家不斷奮戰打球的模樣，真的是帥翻天

「柚子」出道20周年去年首度來台開唱，揪台粉大跳「屁屁舞」，近2小時美聲讓台粉相當滿足。4月將推出的精輯輯《柚子イロハ》中也收錄出道以來的經典好歌，包括《夏色》、《彩虹》、《雨過天晴哈利路亞》等，而該團也將以精選輯的收錄曲為主軸，於5月起展開首次日本四大巨蛋巡演，華納唱片將於日後發行精選輯台壓版。

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