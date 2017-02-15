比拍片更好賺！？3人氣AV女優風俗店「外賣」

人氣AV女優彩乃奈奈被發現跑到風俗店上班。（翻攝自網路）〔綜合報導／綜合報導〕AV界和風俗界素來關係密切，三不五時就常聽聞有女優在風俗店「外賣」的消息，近日日本知名風俗店「虎の穴」在官網的新人介紹，PO出彩乃奈奈、香椎梨亞及廣瀨奈奈美等3位人氣AV女優的照片與年齡、三圍等，引起不少粉絲討論是否為掛羊頭賣狗肉？根據知名AV達人一劍浣春秋的查證，的確都是本人無誤！

一劍浣春秋在《PLAY NO.1》撰文透露，彩乃奈奈已經在8日的時候到「虎の穴」上過班，按照班表，她接下來也將在明天晚上出勤，等待服務客人的「小弟弟」。有粉絲揣測彩乃奈奈之所以到風俗店上班，是因人氣下滑，但一劍浣春秋認為，依照彩乃奈奈的新作在DMM的單月銷售排行榜拿下第12名的成績，應該是想趁著自己知名度還高的時候大賺一筆，才到風俗店「外賣」，尤其是像她這麼出名的風俗妹，只要好好「幹活」，絕對不比辛苦拍片賺得少。

不少台灣粉絲聽聞彩乃奈奈等女優到風俗店上班賺皮肉錢，都顯得興致高昂，不過一劍浣春秋在留言中表示，該店只招待日本人，外國客即使有錢仍舊不得其門而入。

日本知名風俗店「虎の穴」在官網的新人介紹，PO出香椎梨亞（左二起）、彩乃奈奈及廣瀨奈奈美等3位人氣AV女優的照片及介紹。（翻攝自網路）