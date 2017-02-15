限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

比拍片更好賺！？3人氣AV女優風俗店「外賣」

2017/02/15 07:19

人氣AV女優彩乃奈奈被發現跑到風俗店上班。（翻攝自網路）〔綜合報導／綜合報導〕AV界和風俗界素來關係密切，三不五時就常聽聞有女優在風俗店「外賣」的消息，近日日本知名風俗店「虎の穴」在官網的新人介紹，PO出彩乃奈奈、香椎梨亞及廣瀨奈奈美等3位人氣AV女優的照片與年齡、三圍等，引起不少粉絲討論是否為掛羊頭賣狗肉？根據知名AV達人一劍浣春秋的查證，的確都是本人無誤！

一劍浣春秋在《PLAY NO.1》撰文透露，彩乃奈奈已經在8日的時候到「虎の穴」上過班，按照班表，她接下來也將在明天晚上出勤，等待服務客人的「小弟弟」。有粉絲揣測彩乃奈奈之所以到風俗店上班，是因人氣下滑，但一劍浣春秋認為，依照彩乃奈奈的新作在DMM的單月銷售排行榜拿下第12名的成績，應該是想趁著自己知名度還高的時候大賺一筆，才到風俗店「外賣」，尤其是像她這麼出名的風俗妹，只要好好「幹活」，絕對不比辛苦拍片賺得少。

不少台灣粉絲聽聞彩乃奈奈等女優到風俗店上班賺皮肉錢，都顯得興致高昂，不過一劍浣春秋在留言中表示，該店只招待日本人，外國客即使有錢仍舊不得其門而入。

日本知名風俗店「虎の穴」在官網的新人介紹，PO出香椎梨亞（左二起）、彩乃奈奈及廣瀨奈奈美等3位人氣AV女優的照片及介紹。（翻攝自網路）

相關新聞

推薦新聞
嘎嘎帶妹回家過夜 週刊爆：寶兒不滿狂到他家鬧事 嘎嘎帶妹回家過夜 週刊爆：寶兒不滿狂到他家鬧事
2017/02/15 06:26
情人節竟送這個！李晨給范冰冰的禮物令人嘆為觀止 情人節竟送這個！李晨給范冰冰的禮物令人嘆為觀止
2017/02/14 23:12
（影音）高圓圓為何會嫁給趙又廷？ 相識電影花絮甜到長螞蟻 （影音）高圓圓為何會嫁給趙又廷？ 相識電影花絮甜到長螞蟻
2017/02/14 23:44
無子宮人妻女星 砸430萬拚子失敗 無子宮人妻女星 砸430萬拚子失敗
2017/02/15 06:00
樂當小媽 透視主播被爆秘嫁百億富商 樂當小媽 透視主播被爆秘嫁百億富商
2017/02/15 07:11
整形女王離婚10億富商 因為...不想再嫁了 整形女王離婚10億富商 因為...不想再嫁了
2017/02/15 08:05
小嫻淚訴天生沒子宮 盼代理孕母在台合法 小嫻淚訴天生沒子宮 盼代理孕母在台合法
2017/02/15 07:22
最完美的情人！Selina曬S.H.E合體「3+1」照 最完美的情人！Selina曬S.H.E合體「3+1」照
2017/02/14 23:11
Kimiko減肥操再被打臉 慘遭健身界狂吐槽 Kimiko減肥操再被打臉 慘遭健身界狂吐槽
2017/02/15 06:41
范瑋琪收情人節驚喜包 竟是男神送的！？ 范瑋琪收情人節驚喜包 竟是男神送的！？
2017/02/14 23:04
邵雨薇遭換角？吳慷仁新戲女主角變成「她」 邵雨薇遭換角？吳慷仁新戲女主角變成「她」
2017/02/15 07:12
找到前世老婆 歐陽娜娜情人節和他過 找到前世老婆 歐陽娜娜情人節和他過
2017/02/15 07:14
雀斑小姐不只是女友 周刊爆料周湯豪已訂婚 雀斑小姐不只是女友 周刊爆料周湯豪已訂婚
2017/02/15 08:20
50歲女星凍卵10年 考慮找「代孕」拚生子 50歲女星凍卵10年 考慮找「代孕」拚生子
2017/02/15 08:23
晨翔閃退SpeXial 吳克群被爆是元兇 晨翔閃退SpeXial 吳克群被爆是元兇
2017/02/15 06:28
「柚子」北川看NBA秒變小粉絲 20周年精選輯豪華推出 「柚子」北川看NBA秒變小粉絲 20周年精選輯豪華推出
2017/02/15 07:13
周董爽爆有兒子 昆凌情人節曬孕肚 周董爽爆有兒子 昆凌情人節曬孕肚
2017/02/15 06:00
廖家儀黃瑄 尬奶比「胸狠」 廖家儀黃瑄 尬奶比「胸狠」
2017/02/15 06:00
田馥甄難逃長輩催婚 情人節笑談高齡產婦 田馥甄難逃長輩催婚 情人節笑談高齡產婦
2017/02/15 06:00
休傑克曼皮膚癌又復發 PO照報平安 休傑克曼皮膚癌又復發 PO照報平安
2017/02/15 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.