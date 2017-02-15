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文化部交通部簽約 打造世界第一鐵道博物館

2017/02/15 07:16

臺北機廠鐵道博物館合作簽約儀式，左為鄭麗君，右為范植谷。（記者潘少棠攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕文化部長鄭麗君與交通部次長范植谷昨（14）日簽署台北機廠鐵道博物館合作備忘錄，從今年開始，分10年投入65億，將國定古蹟台北機廠，活化轉型成為國內首座兼具文化、教育、觀光功能的博物館園區。

鄭麗君說，對台北機廠再生而言，簽署備忘錄是「跨出重要的一步」，未來文化部將負責古蹟修復再利用、管理維護與後續營運；交通部則協助提供鐵道技術傳承、文化志工培訓、退休員工口述歷史訪談及影像記錄、珍貴車輛展示、鐵道文物徵集等工作。

台北機廠為日治時期任職台北總督府鐵道部的速水和彥設計，1935年落成，昨日有多家日本媒體前來採訪，並拍攝台北機廠目前的面貌。

協助導覽的台北機廠廠長陳武昌，1971年進入台鐵後一直在台北機廠服務，是廠內最資深的員工之一。回想台北機廠從配合高鐵興建將業務與人員遷出、專家學者呼籲全區保留到昨日簽署備忘錄，往國家級鐵道博物館邁進，他說：「當然是百感交集，如果它（台北機廠）真的能成為鐵道博物館，站在一個資深員工的立場，我樂觀其成。」

陳武昌說，位於埼玉縣埼玉市大宮區的鐵路博物館，是日本最大的鐵路專門博物館，「但是它是重建的」，台北機廠則維持82年前落成啟用的風貌，最重要的是，留有一座博物館最精華的部分──廠房內員工的活動軌跡，見證了三代人的回憶，他有信心，成功活化後的台北機廠，將成為全世界最好的鐵道博物館！

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